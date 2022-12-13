2022 Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Lionel Messi'li Arjantin ile Luka Modric'li Hırvatistan karşılaşacak. Dev maçtan galip çıkan taraf, Fransa-Fas karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek. Rusya 2018'de rakibine 3-0 kaybeden Tangocular, rövanş için sahaya çıkacak. Favorilerden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan ise üst üste 2. kez finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olmaya çalışacak.

Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arjantin-Hırvatistan maçı canlı şifresiz mi?

Lusail Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak 2022 Dünya Kupası Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı TRT 1'den naklen, şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

Arjantin-Hırvatistan muhtemel 11'ler:

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Di Maria, Messi Alvarez

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic

Düdük Daniele Orsato'ta

Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mohammed Abdulla olacak.

3. kez karşı karşıya gelecekler

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin, rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Tangocular'ı Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 devirmeyi başarmıştı.

Arjantin yarı finale nasıl geldi?

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Lionel Scaloni'li Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Hırvatistan yarı finale nasıl geldi?

2022 Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1'le geçti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Zlatko Dalic'in öğrencileri, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

'Bankadan bile daha güvenli'

Hırvatistan'ın sağbeki Josip Juranovic, orta sahalarındaki yıldızlara övgüler yağdırdı. Juranovic, "Modric, Kovacic ve Brozovic, Hırvatistan tarihinin en iyi orta sahası. Onlarla birlikte oynadığım zamanher şey çok daha kolay oluyor. Topu onlara vermek size adeta, paranızı bankaya yatırmaktan bile daha çok güven veriyor" yorumunu yaptı. Hırvatistan'ı kulübü Real Madrid'e benzeten Modric ise "Real'in DNA'sında sonuna kadar savaşmak var. Biz de burada asla vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

Fernando Sarney: Hepimiz Arjantin'in yanındayız

Brezilya Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Fernando Sarney, turnuvadan elenmelerinin ardından Katar'da ezeli rakipleri Arjantin'i destekleyeceğini açıkladı. Sarney, "Birlik olmamız gerekiyor. Şu andan itibaren hepimiz Arjantin'in yanındayız. Umarım onlar şampiyonluğu Güney Amerika'ya yeniden getirmeyi başarırlar" ifadelerini kullandı. Güney Amerika'dan son olarak Dünya Kupası'nı kazanan takım, 2002'de Brezilya olmuştu.