Arjantin - Hırvatistan maçı iddaa oranları

Rusya 2018'den sonra Katar 2022'de finale çıkmak isteyen Hırvatistan, Lionel Messi önderliğindeki Arjantin'le kozlarını Lusail'deki Iconic Stadyumu'nda paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Hollanda'yı geçerek adını yarı finale yazdıran Arjantin, 2-0 önde götürdüğü maçta 83'te ve 90+11'de kalesinde gol görerek uzatmalar ve devamında penaltılar oynamak zorunda kaldı. Maç sonrasında da ekrana yansımayanları sosyal medyadan takip ettik ve Tangocular için "Büyük bir sinir harbinden çıktı" diyebiliriz. Sağ bek Gonzalo Montiel ve sol bek Marcos Acuna cezalı. Sağda Nahuel Molina, solda Nicolas Tagliafico oynayacak. Hafif sakatlıkları bulunan Rodrigo De Paul ile Angel Di Maria'nın forma giyebilecekleri açıklandı ancak TD Lionel Scaloni; "Kaç dakika sahada kalabileceklerine maç saati karar vereceğiz..." dedi. De Paul, Hollanda maçında 67'de kenara gelmiş; Di Maria ise uzatmaların son bölümünde oynayabilmişti. Orta alandan Enzo Fernandez ile Alexis Mac Allister'ın yerleri garanti. Hücumda da Lionel Messi ile Julian Alvarez'in...

Japonya sonrası Brezilya'yı da penaltılarla geçen Hırvatistan, Rusya 2018'de de benzer bir başarı elde etmişti. Rusya'da Son 16'da Danimarka, çeyrek finalde ev sahibi Rusya'yı penaltılarla kupa dışına iten Hırvatlar; Katar 2022'de aynısını yapınca bunu iki ayrı kupada (Dünya Kupası) gerçekleştiren ilk takım oldu. TD Zlatko Dalic; "Arjantin'in nasıl oynayacağını biliyoruz. Mücadeleden kaçmayacağız. Oyuncularıma güveniyorum..." dedi. Japonya maçında 3 penaltıda kalesine duvar ören, Brezilya karşısında mücadeleyi 11 kurtarışla tamamlayan Dominik Livakovic bir kez daha takımın en önemli ismi olacak. Sağ bekte Josip Juranovic, sol bekte Borna Sosa, stoperde "Dejan Lovren & Josko Gvardiol" ortaklığı devam edecek. "Luka Modric, Marcelo Brozovic & Mateo Kovacic" orta üçlüsü bozulmayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Arjantin'in son 10 maçının 8'i (90 dakika içinde) "2.5 ÜST" bitti. (10 maç - 33 gol)

- Hırvatistan'ın Katar'da oynadığı 5 maçın 4'ünde 90 dakika beraberlikle sona erdi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Arjantin kazanır" oldu! %22'lik kesim zorlu maçta Lionel Messi ve arkaşlarından zafer bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI İLKER KAŞKA'DAN "ARJANTİN-HIRVATİSTAN" YORUMU

Arjantin, Hollanda karşısında iyi oynasa da son 10 dakikada yediği gollerle maçın penaltılara gitmesine engel olamadı. Martinez’in penaltılarda devleştiği mücadelede kazanan ise Arjantin oldu. Hırvatistan ise yenilmesi zor bir takım olduğunu oynadığı 5 maçta kanıtladı. Finale 90 dakika uzakta olan iki ekibin maçında kontrollü bir oyun, ilk yarının eşitlikle sona ereceği bir mücadele bekliyorum.