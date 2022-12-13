Arjantin-Hırvatistan maçı (CANLI) | 2022 Dünya Kupası Yarı Finaller

2022 Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Lionel Messi'li Arjantin ile Luka Modric'li Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Dev maçtan galip çıkan taraf, Fransa-Fas karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek. Rusya 2018'de rakibine 3-0 kaybeden Tangocular, rövanş için sahaya çıktı. Favorilerden Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan ise üst üste 2. kez finale yükselen 4. Avrupa temsilcisi olmanın peşinde.

Arjantin 0-0 Hırvatistan (Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor)

Lionel Messi, Hırvatistan karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan (25) oyuncu rekorunda Lothar Matthaus'a ortak oldu.

2. dakikada Rodrigo De Paul'un pasında savunma arkasına hareketlenen Nahuel Molina'nın sağ kanattan yaptığı orta isabetsiz oldu.

16. dakikada Hırvatistan'ın sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Luka Modric'in bıraktığı topta Josip Juranovic'in arka direğe ortasına Dejan Lovren'in yaptığı kava vuruşu etkisiz oldu ve auta gitti.

22. dakikada Hırvatistan ceza sahası önündeki duvar pası sonrası Lionel Messi'nin savunma arkasına yolladığı topu Mario Pasalic, kritik bir müdahale ile kesmeyi başardı.

25. dakikada Enzo Fernandez'in savunma arkasına pasına hareketlenen Nicolas Tagliafico'nun ortası, ceza sahası içinde kimse ile buluşmadı.

25. dakikada Arjantin'de Enzo Fernandez'in uzak mesafeden şutunu Dominik Livakovic çıkardı.

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Arjantin-Hırvatistan maçı hangi kanalda? Arjantin-Hırvatistan maçı canlı şifresiz mi?

Lusail Stadı'nda saat 22.00'de başlayan 2022 Dünya Kupası Arjantin-Hırvatistan yarı final maçı TRT 1'den naklen, şifresiz olarak ekranlara geliyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları anbean Fanatik.com.tr'de...

Arjantin-Hırvatistan ilk 11'ler:

Arjantin: Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lionel Messi, Julian Alvarez

Hırvatistan: Dominik Livakovic, Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric

Yedekler: Ivo Grbic, Ivica Stanisic, Borna Barisic, Martin Erlic, Lovro Majer, Nikola Vlasic, Marko Livaja, Bruno Petkovic, Ante Budimir, Mislav Orsic, Domagoj Vida, Josip Sutalo, Luka Sucic, Kristijan Jakic

Düdük Daniele Orsato'ta

Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor. Orsato’nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mohammed Abdulla.

3. kez karşı karşıya geliyorlar

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya geliyor. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin, rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Tangocular'ı Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 devirmeyi başarmıştı.

Arjantin yarı finale nasıl geldi?

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Lionel Scaloni'li Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti. Güney Amerika temsilcisi, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Hırvatistan yarı finale nasıl geldi?

2022 Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1'le geçti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi. Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Zlatko Dalic'in öğrencileri, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

'Bankadan bile daha güvenli'

Hırvatistan'ın sağbeki Josip Juranovic, orta sahalarındaki yıldızlara övgüler yağdırdı. Juranovic, "Modric, Kovacic ve Brozovic, Hırvatistan tarihinin en iyi orta sahası. Onlarla birlikte oynadığım zamanher şey çok daha kolay oluyor. Topu onlara vermek size adeta, paranızı bankaya yatırmaktan bile daha çok güven veriyor" yorumunu yaptı. Hırvatistan'ı kulübü Real Madrid'e benzeten Modric ise "Real'in DNA'sında sonuna kadar savaşmak var. Biz de burada asla vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

Fernando Sarney: Hepimiz Arjantin'in yanındayız

Brezilya Futbol Federasyonu İkinci Başkanı Fernando Sarney, turnuvadan elenmelerinin ardından Katar'da ezeli rakipleri Arjantin'i destekleyeceğini açıkladı. Sarney, "Birlik olmamız gerekiyor. Şu andan itibaren hepimiz Arjantin'in yanındayız. Umarım onlar şampiyonluğu Güney Amerika'ya yeniden getirmeyi başarırlar" ifadelerini kullandı. Güney Amerika'dan son olarak Dünya Kupası'nı kazanan takım, 2002'de Brezilya olmuştu.