2022 Dünya Kupası finali: Arjantin-Fransa. Arjantin'de ülkenin kahramanı Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik parçayı tamamlamaya çok yaklaştı. 35 yaşındaki süperstar, finale çıkmanın heyecan verici olduğunu belirtti. Dünya Kupası kariyerindeki son sınavına çıkacak Lionel Messi'nin, bu turnuvadaki 6 maçta 5 golü ve 3 asisti var. Fransa'da tüm gözler Kylian Mbappe'de olacak. Fransa ile 2018’de şampiyonluk yaşayan Mbappe, Katar’da 6 mücadelede 5 kez ağları salladı ve 2 asist yaptı. Horozlar, Arjantin'i devirip üst üste Dünya şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor.

Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası finali şifresiz mi yayınlanacak?

Lusail Stadı'nda bugün oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak Arjantin-Fransa 2022 Dünya Kupası finalini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. TRT 1'den şifresiz ve naklen ekranlara gelecek dev finalle ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

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Arjantin-Fransa muhtemel 11'ler:

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Arjantin finale nasıl geldi?

Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

Fransa finale nasıl geldi?

Fransa, D Grubu'nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, yarı finalde ise Fas'ı 2-0'la geçerek Arjantin'in finaldeki rakibi oldu.

Altın Ayakkabı için kıyasıya rekabet

2022 FIFA Dünya Kupası finali öncesinde turnuvanın en çok gol atan oyuncusuna verilen Altın Ayakkabı Ödülü için de kıyasıya bir rekabet söz konusu. Altın Ayakkabı için şu anda listenin en üst basamağında yer alan oyuncular, iki finalist takımın en özel isimleri. Yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde Kylian Mbappe ile Lionel Messi 5'er gol ile bu alanda ilk sırayı paylaşıyor. Messi ve Mbappe'yi takip eden isimler 4'er gol ile Olivier Giroud ve Julian Alvarez. Öte yandan final karşılaşmasını Arjantin'in kazanması halinde Lionel Messi'nin; Fransa'nın kazanması durumunda ise Kylian Mbappe'nin turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazanması bekleniyor.

Lionel Messi'nin son Dünya Kupası maçı

2022 Dünya Kupası finali, 35 yaşındaki Lionel Messi için de özel bir anlam taşıyor. Dev maç, yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı olacak. 35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yaptı. Lionel Messi, Arjantin ile 2021 yılında Copa America ve 2008 Olimpiyat şampiyonu olma başarısı gösterdi. Kazandığı sayısız ödül ve kupaların ardından Lionel Messi, Fransa karşılaşmasıyla birlikte kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırmak ve 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 yenildikleri karşılaşmanın hayal kırıklığını unutmak isteyecek.

Fransa 2'de 2 peşinde

Fransa, Arjantin'i de yenerek üst üste Dünya şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor. 2018 yılında bu kupayı müzesine götürmeyi başaran Horozlar, yarın şampiyonluk sevinci yaşaması halinde bu kupayı üst üste kazanma başarısı gösteren 3'üncü takım olacak. Daha önce 1934, 1938 yılında İtalya ve 1958, 1962 yıllarında Brezilya üst üste Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.