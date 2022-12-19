Arjantin-Fransa maçı finalinde Kylian Mbappe yıkıldı

2018'de şampiyon olan Fransa'nın dünkü finalde en çok üzülen ismi tartışmasız, Kylian Mbappe'den başkası değildi. Mbappe, takımının iki kez geri dönüşünde başrolü oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, 80'de önce penaltıdan golünü attı, 1 dakika sonra skoru 2-2'ye taşıyıp, finali uzatmalara götürdü. Uzatmada da 3-3'lük beraberliği sağlayan golü (penaltıdan) atan Mbappe'nin bu performansı; seri penaltılarda da hedefi bulmasına rağmen şampiyonluk için yeterli olmadı.

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen kariyerindeki 12 Dünya Kupası maçında 14 gole ulaşan Mbappe, maç sonunda bir süre kendisine gelemedi.

Hurst'ten sonra ilk kez

Fransız süperstar, 1966'da İngiltere-Almanya maçında Geoff Hurst'ten sonra Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu. Mbappe, turnuvayı 8 gol ve 2 asistle tamamlayarak da Altın Ayakkabı ödülünü aldı.







