Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası muhteşem bir finalle sona erdi. Yarı finalde Hırvatistan'ı mağlup eden Arjantin ile Fas'ı 2-0 ile geçen Fransa, Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Tangocuların ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında maçın son bölümlerine girerken Kylian Mbappe, arka arkaya attığı iki golle skora denge getirdi.

Normal süresi 2-2 biten mücadelede uzatma dakikalarına geçildi. Uzatmalarda Arjantin, Lionel Messi ile bir kez daha öne geçse de Mbappe'nin penaltıdan attığı golle skora bir kez daha geldi geldi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucunda Arjantin zafere ulaşan taraf oldu.





FRANSIZLARDAN KURAL HATASI ÇIKIŞI

Fransız L'Equipe'de yer alan habere göre, finalin hakemi Szymon Marciniak mücadelede kural hatası yaptı. Fransızlara göre, Arjantin'in üçüncü golünden önce Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncular sahaya girdi. Bu yüzden golün geçersiz sayılması gerekiyordu.

KURALLAR NE DİYOR?

FIFA'nın mevcut kurallarına göre, "Bir takım gol attığı esnada, sahadaki oyunculardan ve hakemlerden başka birisi (Yedek futbolcular, kırmızı kart görerek oyundan atılmış futbolcular ya da takım yetkilileri sahaya girerse) gol geçersiz sayılır.

Gol geçersiz sayıldıktan sonra oyun, sahaya girilen yerden serbest vuruşla başlar.





KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI

Maçın hakemi Szymon Marciniak, finalin ardından döndüğü ülkesi Polonya'da havalimanında adeta bir kahraman gibi karşılandı. Tecrübeli hakem hakkında çıkan haberlere de yanıt verdi.

MARCINIAK'TAN FRANSIZLARA YANIT!

41 yaşındaki hakem, Fransız cephesinin kural hatası iddialarına yanıt olarak; "Fransa'nın attığı golde de (sahaya giren oyuncular) benzer bir durum vardı. Mbappe gol atarken yedi Fransız oyuncu sahaya girdi.

Bu tür durumlar böyle maçlarda çok kovalanmaz. Her şeyi tam anlamıyla uygulayamazsınız. Önemli olan ise oyununun ruhunu korumak.





Korner direği kırıldı diyelim ve yedekte de direk yok. Ne yapacağız? Korner direği yok diye Dünya Kupası finalini oynatmayacak mıyız? Oyunun ruhu, kurallardan öndedir."

"FRANSIZLAR TEŞEKKÜR ETTİ"

"Maçın ardından Kylian Mbappe gelip bana sarıldı. Üzgündü ve hayal kırıklığı yaşıyordu. Yanıma gelerek 'Teşekkür ederim' dedi.

Ben de sarılarak moral vermeye çalıştım. 'Bu kupayı daha önce kazandın, yine kazanabilirsin, sen çok büyük bir futbolcusun' dedim"





COLLINA'NIN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

"Pierluigi Collina, 'Oyun kurallarını ezbere bilmek bir kişiyi hakem yapsaydı, dünyada 300 milyon hakem olurdu' demişti. Dünyada 150 sayfalık kural kitabını ezbere bilen yüzlerce hakem var, ancak finalde görev yapabilecek hakem sayısı sadece bir."

Dünya Kupası finalinde hakem Szymon Marciniak: 'Her şey olabilir'