Arjantin-Fransa (CANLI) | 2022 Dünya Kupası Finali

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda final zamanı... Yarı finalde Hırvatistan'ı 3-0 yenen Lionel Messi'li Arjantin, kupanın sürpriz ekibi Fas'ı 2-0'la geçen Kylian Mbappe'li Fransa ile finalde kozlarını paylaşıyor.

Lusail Stadı'nda oynanan dev kapışma öncesi her iki ülkenin de hayalleri var. İki ülke de iki kez (Arjantin 1978 ve 1986, Fransa 1998 ve 2018) bu kupayı müzelerine götürdü ve formalarında iki yıldızları var. Kazanan, yıldız sayısını 3'e çıkartacak. Tangocular'da Messi, günü kariyerindeki son Dünya Kupası maçına çıkacağını resmen açıkladı. Son Dünya şampiyonu Fransa ile 6. kez Dünya Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren Arjantin arasında oynanan mücadelede gözler şüphesiz Kylian Mbappe ve Lionel Messi'nin üzerinde...

Arjantin 0-0 Fransa (Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor)

5. dakikada Antoine Griezmann'ın pas hatası sonucu topu kazanan Julian Alvarez'ın bıraktığı topta Alexis Mac Allister'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş Hugo Lloris'te kaldı.

8. dakikada Arjantin'de Angel Di Maria'nın soldan ortasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Rodrigo De Paul'un vuruşu Raphael Varane'a çarparak kornere gitti.

20. dakikada Fransa'nın Antoine Griezmann ile ceza sahası sol çizgiden kullandığı serbest vuruşta Olivier Giroud, kafa vuruşunu yaptı ve top dışarı çıkarken maçın hakemi Szymon Marciniak, Fransız oyuncunun faul yaptığına karar verdi.

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Arjantin-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası finali şifresiz mi yayınlanacak?

Lusail Stadı'nda saat 18.00'de başlayan Arjantin-Fransa 2022 Dünya Kupası finalini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor. TRT 1'den şifresiz ve naklen ekranlara gelecek dev finalle ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de...

Arjantin-Fransa ilk 11'leri:

Arjantin: Emi Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Enzo, Mac Allister, Di Maria, Messi, Alvarez.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe.

PSG'den takım arkadaşı Messi'nin karşısına çıkacak Mbappe'nin, 6 mücadelede 5 golü ve 2 asisti var.

Arjantin finale nasıl geldi?

Arjantin, C Grubu'nda çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak gruptan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, çeyrek finalde zorlu rakip Hollanda ile karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren karşılaşmada Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 ile geçerek final koltuğuna oturdu.

Fransa finale nasıl geldi?

Fransa, D Grubu'nda 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak grubunu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, yarı finalde ise Fas'ı 2-0'la geçerek Arjantin'in finaldeki rakibi oldu.

Messi, ikinci zaferini istiyor

35 yaşındaki süperstar Lionel Messi, efsane Diego Maradona'nın 1986'da yaptığı gibi Arjantin'i şampiyon yapmak istiyor ve ülkesiyle Copa America'dan (2021) sonra ikinci zaferini yaşamanın hayalini kuruyor. Dev maç, yıldız oyuncunun Arjantin formasıyla çıkacağı son Dünya Kupası maçı olacak. 35 yaşındaki oyuncu, Arjantin formasıyla bugüne kadar; 171 maçta 96 gol atarken, 55 asist yaptı.

Fransa, tarihteki 3. ülke olmanın peşinde

Son şampiyon Fransa, hem unvanını korumak hem de İtalya (1934 ve 1938) ve Brezilya (1958 ve 1962) gibi üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı havaya kaldıran tarihteki 3. ülke olmayı hedefliyor. 2018'deki şampiyonlukta da kadroda yer alan 23 yaşındaki Mbappe de kariyerinin henüz baharında bir kez daha bu büyük onuru yaşamanın hayalini kuruyor. Fransa'da Griezmann, "Messi dünyanın en iyi oyuncusu" derken, Horozlar'ın bir başka önemli ismi Tchouameni ise "Benim için en iyisi Mbappe ve finalde bunu kanıtlamasını istiyorum" yorumunu yaptı.

Dev finale dev prim!

Zorlu randevu öncesi her iki ülkenin futbol federasyonları da oyuncuların motivasyonunu bir kat daha artırmak adına primleri belirledi. 2018'de kupayı havaya kaldıran Fransa'da oyunculara kişi başı 300 bin Euro dağıtılmıştı. Ancak bu kez rakam çok daha büyük olacak. Horozlar bir kez daha zafere uzanırsa, futbolcuların her birine 1 milyon Euro dağıtılacak.

FIFA'dan 41 milyon Euro

İkincilik halinde ise Fransız oyuncular, bu paranın yarısını ceplerine koyacak. Son Dünya Kupası maçına çıkacak Messi ve arkadaşlarına Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk halinde kişi başı 1.3 milyon Euro dağıtacak. Tangocular yenilmeleri halinde ise 500 bin'er Euro alacaklar. İki ülke federasyonu elbette bu primleri dağıtırken, FIFA'dan gelecek parayı da kullanacak. FIFA, şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon Euro, finaliste de 30 milyon Euro para ödülü verecek.

Deschamps tarih yazıyor

Fransa'nın hocası Didier Deschamps, 1998'de futbolcu ve 2018'de teknik adam olarak Dünya Kupası'nı kazandı. Deschamps, Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer'den sonra bunu başaran üçüncü isim olmuştu. Deschamps, Beckenbauer (1986, 1990), Arjantinli Carlos Bilardo (1986, 1990) ve İtalyan Vittorio Pozzo'nun (1934, 1938) ardından üst üste iki Dünya Kupası'nda finale yükselen dördüncü teknik adam unvanını, Fas'ı yenerek elde etti. Deschamps, pazar günü kazanan taraf olursa, Pozzo'dan sonra üst üste iki kez bu kupayı kaldıran ikinci hoca olacak.

Messi hayallerine koşuyor!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 devirip, adını finale yazdıran Arjantin'de ülkenin kahramanı Lionel Messi, koleksiyonundaki tek eksik parçayı tamamlamaya çok yaklaştı. 35 yaşındaki süperstar, finale çıkmanın heyecan verici olduğunu belirtirken, şunları söyledi: "Çok şey hissediyorum. Tüm bunlar çok heyecan verici. Dünya Kupası boyunca tüm insanlar ailemizi görmek heyecan verici. Şimdi son maça gidiyoruz, istediğimizde buydu. Bu oynadığım en iyi Dünya Kupası mı bilmiyorum ama ben uzun süredir burada olduğum zamanın tadını çıkarıyorum. Bu takımın bunu başaracağından emindik, biz ne olduğumuzu biliyoruz ve insanların bize inanmalarını istiyorum."

'En güçlüsü değildik ama...'

"Turnuva başlamadan önce en güçlü aday olarak gösterilmiyorduk ama biz maç maç kendimizi gösterdik ve şimdi Arjantin bir kez daha finalde. Tadını çıkaralım. Çok fazla koşmak zorunda kaldık, böyle olunca da umutsuzluğa kapılmayıp ayak uydurduk. Ortada çok iyi oyuncuları var, bunu biliyorduk, topa daha fazla sahip olacaklarını da biliyorduk, bizde maça çok iyi hazırlandık."

Scaloni: Sadece Mbappe değil

Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni, Fransa ile oynayacakları final öncesi, "Eğer bu karşılaşma, Lionel Messi'nin son maçıysa, umarım kupayı biz kazanırız. Rakibimize karşı nasıl hücum edeceğimizi biliyoruz. Fransa sadece Mbappe'den ibaret değil. Çok sayıda tehlikeli oyuncusu var. Ayrıca Mbappe çok genç ve gelişmeye de devam ediyor" yorumunu yaptı.

'Tarihin en iyi oyuncusu bizde'

Güney Amerika ekibi Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, "Dünya Kupası finalinde olmak çılgınca. İlk maçı kaybettik ve ardından her mücadelede büyük bir gelişim gösterdik. İnsanlar Fransa'nın favori olduğunu söylüyor ama bizim avantajımız tarihin en iyi oyuncusuna (Lionel Messi) sahip olmak. Messi, Copa America'yı kazandığımız 2021'den bile çok daha iyi durumda" dedi.

Deschamps: Messi için planım var

Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, Arjantin maçı öncesi, "Üçüncü yıldızı takmak istiyoruz. Lionel Messi'yi durdurmak için bir planım olacak" dedi. Dünya Kupası'nı iki kez kaldıran tarihteki ilk kaptan olma ihtimali bulunan Horozlar'ın kalecisi Hugo Lloris ise "Kendi hikayemizi yazmak için sabırsızlanıyoruz. Kolay olmayacak" diyekonuştu.

Karim Benzema: İlgilenmiyorum!

Sakatlığı sebebiyleson anda Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamayan ancak resmi listedeadı olduğu için madalya alacak Karim Benzema, son paylaşımıyla dikkat çekti. Real Madrid'leidmanlara başlayan Benzema'nın, finaldetakıma dönüp dönmeyeceğiyleilgili hocası Deschamps, "Sakat oyunculara yapılan davetlerleilgilenmiyorum" dedi. Tribünde de olmayacağı öğrenilen Benzema da sosyal medyadan, "İlgilenmiyorum" mesajını paylaştı.