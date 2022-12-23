2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarıyla eleyerek Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Arjantinlilerin kupayı kazanmasından sonra en çok konuşulan isim yaptığı hareketlerle kaleci Emiliano Martinez olurken yıldız kaleciyle ilgili Fransızlar’dan resmi bir hamle geldi. İşte tüm detaylar…









ARJANTİN KUPAYA PENALTILARLA ULAŞTI

Arjantin’de golleri 23’üncü ve 109’uncu dakikada Lionel Messi, 36’ncı dakika Angel Di Maria kaydederken, Fransa’nın gollerini 80, 81 ve 118'inci dakikalarda Kylian Mbappe attı. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluk yaşayan takım oldu.

MESSİ, İKİNCİ FİNALİNDE KUPAYI KAZANDI

Arjantin, Lionel Messi’nin yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Fransa ağlarını 2 kez sarsan Messi, kariyerindeki 2. Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Yıldız solak, 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.





FRANSIZLAR’DAN İTİRAZ: ‘GOL İPTAL EDİLMELİYDİ’

Fransızlara göre Lionel Messi'nin attığı bu gol kurallara göre iptal edilmeliydi. Messi'nin ceza sahası içinde vuruşunu kaleci Hugo Loris karşılasa da top çizgiyi geçmiş ve Arjantin 3-2 öne geçmişti. Messi'nin gol vuruşunu yaptığı anın görüntülerini paylaşan L'Equipe, Arjantinli yedek futbolcuların vuruş sırasında sahada olduğunu gösterdi.

Söz konusu kural şöyle;

‘Eğer bir gol atıldıktan sonra hakem, golün atıldığı sırada sahada ilave bir kişinin daha bulunduğunu fark ederse (Fazladan futbolcu, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu, ihraç edilmiş oyuncu, takım görevlisi) golü geçersiz saymalıdır. Maç fazla kişinin bulunduğu yerden golün atan takımın futbolcusunun kullanacağı bir direkt serbest vuruşla yeniden başlatılmalıdır.’





MARTINEZ'İN SEVİNCİ OLAY OLDU

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, müsabaka sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı garip hareket sosyal medyada gündem oldu.

MARTİNEZ’DEN MBAPPE’YE BEBEKLİ GÖNDERME

Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez, takım otobüsünde eğlendiği sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği kutlamalara katılan kabalık Arjantin taraftarlarına gösterdi. Martinez'in bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

MBAPPE iÇİN MAÇ SONU BİR DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

Arjantinli kaleci, finalin ardından düzenlenen ödül törenindeki tepki çeken kutlamasının yanı sıra soyunma odasında yine Kylian Mbappe'ye göndermede bulunmuştu. Şampiyonluğun soyunma odasında kutlandığı sırada arkadaşlarından sessizlik isteyen Martinez, "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" demişti. Bu sözlerinin ardından Arjantinli şampiyon futbolcular kutlamalarına kaldığı yerden devam etmişti.





RAMİ’DEN MARTİNEZ’E KÜFÜR

Martinez'in ülkesindeki kutlamalara Mbappe maskeli oyuncak bebekle katılması büyük tepki çekerken, Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu Adil Rami'den de ağır bir cevap geldi. Rami sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Martinez için "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" ifadelerini kullandı.

FRANSIZLAR RESMEN HAREKETE GEÇTİ

Emiliano Martinez'in bu hareketli Fransa cephesinde büyük tepki yarattı. Dünya şampiyonu kaleci için Fransızlar resmen harekete geçti.

FEDERASYONDAN RESMİ ŞİKAYET MEKTUBU

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Arjantinli mevkidaşı Claudio Tapia'ya Martinez’in davranışlarıyla ilgili görüşlerini belirterek resmi bir şikayet mektubu yazdığını açıkladı.





‘MARTİNEZ ÇOK İLERİ GİTTİ’

Noel Le Graet yaptığı açıklamada, ‘Martinez’İn davranışlarıyla çok ileri gitti. Buna rağmen Mbappe sakin kalarak güzel bir örnek teşkil etti’ dedi.

FIFA’DAN BİR EYLEM GELMEDİ

Bütün bu yaşananlardan sonra FIFA cephesinden Martinez ile ilgili henüz bir eylem gelmedi.