Dünya Kupası'nın gözde isimlerinden Lionel Messi'li Arjantin, Son 16 Turu'nda Avustralya ile karşılaşıyor. Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanan ve bu akşam saat 22.00'de başlayan Arjantin-Avustralya maçı TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği karşılaşmanın kazananı Hollanda-ABD maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

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Arjantin-Avustralya ilk 11'ler:

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Enzo Fernandez, De Paul, Mac Allister, Papu Gomez, Messi, Alvarez

Avustralya: Ryan, Degenek, Rowles, Souttar, Aziz Behich, Mooy, Irvine, Leckie, Baccus, McGree, Duke

Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayarak büyük bir şok yaşayan Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, daha sonra Meksika ve Polonya'yı yenerek lider olarak Son 16 Turu'na yükseldi. Tangocular, bu akşam çeyrek finale çıkmak için D Grubu'nda Fransa'nın ardından ikinci olan ve kendisi gibi ilk karşılaşmasını kaybeden Avustralya ile kozlarını paylaşıyor. Avustralya, 2006'dan sonra ilk kez gruptan çıktı ve bugüne kadar hiç çeyrek finali göremedi. Bu mücadelenin galibi, Hollanda-ABD maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Avustralya'da uzun yıllar Türkiye'de forma giyen Aziz Behich de oynuyor.