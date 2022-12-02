Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayarak büyük bir şok yaşayan Lionel Messi önderliğindeki Arjantin, daha sonra Meksika ve Polonya'yı yenerek lider olarak Son 16 Turu'na yükseldi. Tangocular, bu akşam çeyrek finale çıkmak için D Grubu'nda Fransa'nın ardından ikinci olan ve kendisi gibi ilk karşılaşmasını kaybeden Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Avustralya, 2006'dan sonra ilk kez gruptan çıktı ve bugüne kadar hiç çeyrek finali göremedi. Bu mücadelenin galibi, Hollanda-ABD maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak. Avustralya'da uzun yıllar Türkiye'de forma giyen Aziz Behich de oynuyor.

Arjantin-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ahmad bin Ali Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 22.00'de başlayacak Arjantin-Avustralya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Arjantin-Avustralya muhtemel 11'ler:

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Alvarez, Di Maria, Messi

Avustralya: Ryan, Degenek, Scouttar, Rowles, Behich, Leckie, Mooy, Irvine, Goodwin, Duke, McGree







