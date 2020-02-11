Aristo Diyeti ile Sağlıklı ve Hızlı Kilo Vermek

Aristo diyeti ile 10 günde tam 6 kilo birden verebilirsiniz. Aristo diyeti nedir ve nasıl yapılır; ayrıca Aristo diyetini uygularken dikkat edilmesi gerekli hususlar nelerdir gibi soruların cevabı, çok merak edilmektedir. Aristo diyeti sayesinde kilo vermenin, oldukça kolay olduğunu söylemek mümkündür.

Aristo Diyeti Nasıl Yapılır?

Çiğ sebze veya meyve tüketimine ağırlık veren Aristo diyeti, son zamanlarda en çok merak edilen diyet çeşitlerinden birisidir. Sağlıklı beslenmeyi hedef alan diyet türü, kezoterapik diyet grubunu kapsamakta ve kısa zamanda zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

Diyetin, bilinen tek bir katı kuralı vardır. O tek katı kuralı, glutenli gıdaları asla yememek olan Aristo diyetinin; önemli de bir yönü vardır. Aristo diyetinin en önemli artısı, verilen kiloları tekrar almamayı sağlaması yönüdür. Aristo diyeti, düzenli uygulandığında; pek çok kişide önemli sonuçlar meydana getirdiği gözlenmiştir.

Aristo Diyetinin Yapılmasında Temel Basamaklar

Sabah uyanır uyanmaz, bir bardak ılık suyun içerisine 1 çay kaşığı bal veya 7-8 damla limon suyu eklenir. Bu, vücudumuzun temizlenmesini sağlamaktadır. Kahvaltıda ise, ekmek kesinlikle tüketilmez. Peynir, domates, salatalık, yeşillikler (maydanoz, dereotu, nane, roka, marul, kuzukulağı vb. gibi) tüketilir. Özellikle de, tok tutucu olduğu için; haşlanmış yumurta kahvaltıya eklenir. Yanında ise; açık çay, yeşil çay ya da papatya çayı tercih edilebilmektedir.

Öğle yemeğinde, protein ağırlıklı beslenmek ön koşuldur. Et, tavuk veya balıketi tercih edilmektedir. Bu diyette; akşam yemeği de, öğle yemeğine benzerdir. Öğlen olduğu gibi; protein bolca alınır. Salata tüketilir veya haşlanmış sebzeler, diyette bulunmalıdır.

Diyet içerisinde, ara öğünler de önemlidir. Karbonhidrat ihtiyacını dengeleyebilmek için, mevsim meyvelerinden şeftali, yeşil elma veya nektari vb. tercih edilebilir. Ara öğünler, mutlaka yemeklerden 2-3 saat sonra yapılmalıdır. Ayrıca diyet süresince, kişi; günde 2,5 litre su içmeyi unutmamalıdır.

Aristo Diyetinde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Kurallar

Bilindiği üzere, mevsim sebzelerini çiğ bir şekilde tüketmek gereklidir. Aristo diyeti de, bu türden sebze tüketimine ağırlık verir. Ispanak, semizotu, karalahana, kereviz, şalgam yaprağı, Çin lahanası, börülce ve de yeşil sebzeler beslenme listelerinden eksik edilmemesi gereken yiyeceklerdir.

Üç hafta boyunca, sebze ve meyve yiyerek; beyindeki epifiz bezi temizlenir ve hormonların yeniden düzene girmesi ve aktif olması sağlanır. Fruktoz değerleri az olan ve de kan şekerini ciddi derecede etkilemeyecek olan meyvelerin tercih edilmesi, diyette oldukça önemlidir.

Glutenli olan gıdalar, yenilmemesi gereken yiyeceklerdir. Diyetin en ciddi kuralı budur. Ekmekler, beyaz un, çeşitli hamur işleri, tam buğday unu, çavdar ekmeği, bulgur, yulaf ve yulaflı bisküviler tüketilmez. Tüm bu özellikte yapılmış kek, börek, poğaça veya paketli ürünler de tüketilmemelidir.

Aristo Diyetine Örnek Diyet Listesi

Aristo diyetine örnek bir diyet listesi şu şekildedir:

Sabah uyanınca:

- Yarım greyfurtun suyu veya greyfurt, posasıyla beraber de tüketilebilir.

Kahvaltı:

- Yağsız olan bir dilim peynir.

- İki yumurta.

- Bol yeşillik ve de domates.

Öğle yemeği:

- Balık, kırmızı et veya tavuk seçeneklerinden birisi; ızgara olarak tüketilebilir.

- 1 kase yağsız yoğurt.

- Karışık salata.

Akşam:

- Balık, kırmızı et veya tavuk seçeneklerinden birisi; ızgara olarak tüketilebilir.

- Buharda pişmiş sebze.

- Karışık salata.

Aristo Diyetine Alternatif Bir Beslenme Listesi

Sabah uyanınca:

- Ballı ve limonlu su, kahvaltıdan yarım saat kadar önce aç karına tüketilebilir.

Kahvaltı:

- İki tane haşlanmış yumurta ile az yağlı peynir ve bolca yeşillik tüketilir.

- Üç yumurtadan omlet yapılabilir. Fakat 1'i tam ve 3'ünün beyazı ile çırpılacaktır.

Ara öğün:

- Aralarda iki tane salatalık ile 1 yeşil elma tarçınlı tüketilebilir.

- 1 çay bardağı sarı leblebi ve 1 fincan rezene çayı.

Öğle:

- Kırmızı veya beyaz et ve yanında yeşil salata. (Salata, tek tip yeşillik-roka yahut göbek marul vb. gibi)

Akşam:

- Balık, kırmızı et veya tavuk seçeneklerinden birisi; ızgara olarak tüketilir.

- Buharda pişmiş sebze.

- Karışık salata.



