CEV Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'a kaybeden Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi'nde İlbank'ı 3-0 mağlup etti. Mücadelede smaç servis kullanmak için kenara gelen Arina Fedorovtseva büyük tehlike atlattı.

AVRUPA'DA İLK YENİLGİ

Fenerbahçe OPET, Almanya deplasmanında mağlup oldu. 2-0'dan geri dönen temsilcimiz, karar setinde Stuttgart'a kaybetti. Sarı-Lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe Opet’in Rus yıldızı Arina Fedorovtseva 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; mücadelede kaptan Eda Erdem Dündar 11, Ana Cristina De Souza 8, Aslı Kalaç ve Anna Lazareva 7’şer sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Opet, D Grubu üçüncü maçında 11 Ocak 2023 tarihinde Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz’a konuk olacak.

ANKARA'DA SET VERMEDİ

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İlbank ile karşılaştı. TVF Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda İlbank’a konuk olan Fenerbahçe Opet; mücadeleden 10-25, 21-25 ve 13-25 sonuçlanan setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, takımına kazandırdığı 17 sayıyla Fenerbahçe Opet’in Brezilyalı smaçörü Ana Cristina De Souza olurken Sarı Melekler’de Anna Lazareva 16, Beliz Başkır 6’sı bloktan 11, Ergül Avcı 4, Meliha Diken, Buse Ünal ve İpar Kurt 3’er sayıyla skora katkı verdi. Misli.com Sultanlar Ligi’nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları’nın; İlbank ise Eczacıbaşı Dynavit’in konuğu olacak.

ARINA'YA NAZAR DEĞDİ

Fenerbahçe'nin Rus smaçörü Arina Fedorovtseva karşılaşmada sakatlık tehlikesi atlattı. Müsabakanın ikinci setinin sonlarına doğru Arina servis kullanmak için çizgiye geldi. Smaç servis kullanmayı tercih eden Rus yıldızın ayağı kaydı. Zeminin ıslak olması sebebiyle büyük sakatlık tehlikesi atlatan Arina yerde yuvarlandı. Bir süre yerde oturan Arina'nın yanına takım arkadaşları gitti.

ARINA: 'ZEMİN KAYGANSA SERVİS ATMAYIN'

Oyun bir süre dururken Fenerbahçeli yıldız kenara geldi. Rus smaçör maç boyunca bir daha oyuna girmedi. Mücadele sonrası yıldız isim konuyla ilgili esprili bir açıklama yaptı. Arina: “Günün tavsiyesi: Her zaman zemini kontrol edin ve eğer zemin kirli ve kaygansa smaç servis atmayın.” dedi.

TERZIC: BOSKOVIC DAHA HIZLI ÖĞRENDİ

Fenerbahçe başantrenörü Zoran Terzic, Boskovic ile Arina'yı karşılştırırken şu ifadeleri kullandı: "Tijana konusunda yanılmadım, zor bile değildi. Ama Arina'yı anlatmak için biraz erken. Tijana'ya göre Arina'nın pozisyonu daha talepkâr ve hâlâ bazı şeyleri öğrenmesi lazım. Tijana daha hızlı öğrendi. 18 yaşında olmasına rağmen 22 yaşında birine benziyordu."

"Sırbistan'ı televizyondan izlemek, yedek kulübesinde olmaktan daha kolay. Ama ilk maçtan itibaren en azından final oynayacağımıza ikna olmuştum. Dürüst olmak gerekirse; İtalya'nın finalde rakibimiz olacağını düşündüm. Ama turnuvada formda değillerdi."

"VARGAS OCAK AYINDA DÖNECEKTİR"

"Takımımız aşağı yukarı geçen sezonla aynı. Naz'ın yerine Macris'i getirdik. Popovic'in yerine de Aslı Kalaç'ı aldık. Melissa Vargas ocak ayında umarım iyi durumda aramıza dönecektir. O zaman daha rekabetçi olacağız."

VAKIFBANK İTİRAFI

"VakıfBank her anlamda bir makinedir. Dünyada başka hiçbir kulübün ulaşamayacağı seviyedeler. Ancak sezon başında oynadığımız için belki biraz şanslıydık. Henüz hazır değillerdi. Finalde onlarla başa çıktık ve 3-0 kazandık. Bir sonraki finalimiz çok daha zor olacaktır."

"Maalesef hoşuma gitmeyen bazı kurallardan dolayı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde elendik. 3-0 ve 3-1'lik galibiyetler artık aynı değerde yani altın set oynandı. Ama geçen sezon bizim için sonuç olarak iyi geçti."

''Türkiye Ligi'ndeki ilk beş takım çok güçlü. Artık İtalya Ligi ile Türkiye Ligi'nin kalitesi birbirine benziyor. Sadece Türkiye'deki ilk beş takım ile diğerleri arasındaki fark daha fazla diyebilirim. Her şeye rağmen diğer takımlar da her yıl daha fazla yatırım yapıyor.''