Arina Fedorovtseva: Türklerden evlenme teklifleri alıyorum

Misli.com Sultanlar Ligi tüm hızıyla devam ederken Fenerbahçe Opet'in genç yıldızı Arina Fedorovtseva Rus basınına konuştu. Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulunan Rus smaçör, sarı-lacivertli kulübe geliş kararı almasında Başkan Ali Koç'un etkili olduğunu ifade etti.

"29 EKİM'DE ATMOSFER İNANILMAZDI"

29 Ekim'de oynanan Şampiyonlar Kupası'nda Vakıfbank'ı yenmeleriyle ilgili olarak Rus smaçör şu ifadeleri kullandı: “O gün kazanmak sadece bir prensip meselesi değildi, Türkiye için en önemli tarih. Akşam saatlerinde bölgemizin en popüler caddesi olan Bağdat caddesi insanlarla doldu. Şampiyonluk kutlaması milli bayramla çakıştı. Atmosfer inanılmazdı. Fenerbahçe bölgesindeki insanların kulüplerini ne kadar fanatik bir şekilde desteklediklerini anlamalısınız. Onlar için hayat bu. Ve sadece futbol ilgi çekici diye bir şey yok: basketbol, voleybol, bazı bireysel sporlar...onlar tüm Fenerbahçe hattının taraftarı."

"DİĞER TEKLİFLERİN MİKTARI BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYORDU"

Rusya'da size o dönem daha büyük bir sözleşme teklif edildiğini biliyorum?

"Almadım bile ve ne sundukları önemli değil, zaten her şeye anlaşmışsak bunun ne önemi var? Mental olarak Fenerbahçe'deydim ve o dönem sunulan diğer kontrat miktarı beni hiç ilgilendirmiyordu."

Gelişebileceğim, potansiyelimi ortaya çıkarabileceğim ve büyüyebileceğim bir kulübe girmek önemliydi. Bunun için en iyi seçeneğin Fenerbahçe olduğuna inandım. Başta İstanbul hakkında hiçbir fikrim bile yoktu. En iyi kulübe gittim, şehre değil. Antreman sisteminin çok iyi organize edildiğini biliyordum ama gerisini hiç düşünmedim. Türkiye'deki gibi bu kadar güçlü bir lig Mısır'da olsaydı, ben Mısır'a da taşınmayı düşünürdüm."

"ALİ KOÇ İLE KONUŞMAM TRANSFERİMDE ETKİLİ OLDU"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile şahsen tanıştınız mı?

"Süper kupadan sonra öğle yemeği yedik. Geldi, tüm takımla konuştu. Kendini farklı bir konuma koymuyor, kulübün bir parçası olarak görüyor. ileme karşı da çok sıcaktı. Fenerbahçe'ye transferimden önce, ailemle konuştu. İstanbul'a gitmem gerektiğine ikna etmek için özel olarak Kazan'a uçtular. Ve onunla konuşmam, Fenerbahçe'ye transferimde karar vermenin faktörlerinden biri haline geldi."

'F.BAHÇE VE G.SARAY ARASINDAKİ GERİLİM KORKUNÇ'

Galatasaray bölgesine giderseniz ne olur?

"Kimse bana zarar veremez ama Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim korkunç. Kulübümün renkleri sarı-lacivert, onlarınki sarı-kırmızı. Gerilimin boyutunu anlamanız için, Fenerbahçe'de kırmızı şeyler giymeniz önerilmez."

KIRMIZI'DAN VAZGEÇME SEBEBİ: GALATASARAY

Pembe senin zayıf yönün mü?

"Şimdi büyük bir sırrı açıklayacağım. Pembe, kırmızıya alternatif olarak hayatıma girdi. Her zaman en sevdiğim renk kırmızı olmuştur. Diş fırçası, hoparlör, mum ne olursa olsun gözüm hep kırmızıya takılırdı. "

"Ama burada olamaz. çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Kırmızı da Galatasaray'dır. İşte alternatif ise pembe. Pembenin birçok tonu var ama beni hiç rahatsız etmiyor. Aksine, pembeye çok alıştım, benim tarzım oldu. Ve tesadüfen son zamanlarda bir trend haline geldi. "

"EVLENME TEKLİFLERİ ALIYORUM"

Türklerin Rus kızlarını sevdiği bir sır değil, özellikle sarı saçlı olanları?

"Oh... Sık sık size güzel olduğumu yazıyorlar ve kahve içmeyi teklif ediyorlar. İstanbul'a geldiğimden itibaren evlenme teklifleri alıyorum. Bu arada sol elimin yüzük parmağında ebeveynlerim tarafından verilen bir yüzük var. Fenerbahçe ile fotoğraf çekimi olduğunda bu yüzüğü fotoğrafta gördüler ve çok üzüldüler. yani şans yok kaybettik. Çok fazla ilgi var ve benim yerimde olan birinin bunula başa çıkması zor. Ama en başından beri neden İstanbul'a gittiğimi kesin olarak anladım ve sadece buna odaklandım."

Rus basınında star diye hitap edilmesi hakkında Arina şu ifadeleri kullandı: “Bunu duymaktan hoşlanmıyorum ve 'star' dediklerinde rahatsız hissediyorum, kulağa kötü geliyor. Bu statüyü kabul etmeye hazır değilim. Ben sadece yolculuğumun en başındayım. Cidden, şu anda bana star demek uygun değil."

'TEK KİŞİ JORDAN'

Bir idolün var mı?

"Voleybolda veya resimde bir idolüm yok. Birisi gibi olmak istemiyorum. Söyleyebileceğim tek kişi Michael Jordan. Onun her şeyine hayranıyım. İnanılmaz bir insan ve bir sporcu. Gerçekten hayran olduğum kişi o."

Onunla kahve içme fırsatınız olsa ne sorardınız?

"Birçok soru sorardım ama temel olarak bana biraz ayrıntılardan bahsetmesini isterdim, onun başardıklarını ulaşmak için dikkat edilmesi gereken göze çarpmayan onu bildiği küçük detayları bilmek isterdim."

"Yemek yapmayı sevdiğim için bazen Konstantin Ivlev'i izliyorum. Her zaman şöyle der: "idealinize ulaşmaya çalışırken detaylara dikkat edin" Bu nedenle, Jordan'dan herkes için açık olmayan, sadece onun bilebileceği şeyler öğrenmek isterdim."

"İLHAM VERMEK İSTİYORUM"

10 yıl sonra kendini nasıl görüyorsun?

"Genel olarak, gerçekten büyük ve önemli bir oyuncu olmak istiyorum. Başkalarına voleybol oynaması için ilham vermek ve örnek olmak istiyorum. Voleybola yeni ve yenilikçi bir yaklaşım getirmek istiyorum. Örneğin, 16 yaşında dünyanın ilk smaç servisini kullanan kadın voleybolcusu Evgenia Artamonova gibi. Veya 1972 Olimpiyat şampiyonu Japon smaçör Morita: saldırı unsurunu icat etti - kalkışta gecikme. Bugüne kadar uygulanmaya devam edilen ve onun adını taşıyan bir şey." (Milliyet)