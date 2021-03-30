BKM Mutfak imzası taşıyan Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen Güloğlu, Ankara'da tedavi görüyor. Henüz ameliyat olmadığı öğrenilen 24 yaşındaki Arif Güloğlu'nun son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşıldı. BKM Mutfak tarafından yapılan açıklamada genç oyuncunun tedavisinin pozitif yönde devam ettiğini belirtildi. Kanser hastalığına yakalandığı haberleri ile gündeme gelen genç oyuncunun sağlık durumu ve kariyeri merak ediliyor. Arif Güloğlu hayatı, boyu ve kilosu gibi detaylar sorgulanırken detaylar haberimizde.

Arif Güloğlu kimdir? Arif Güloğlu kaç yaşında ve nereli?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

BKM Mutfak'tan Arif Güloğlu'nun durumuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan sevgili Arif Güloğlu'na kısa bir süre önce "lenfoma" teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz."

Lenf kanseri nedir?

Lenf kanseri diğer ismi ile lenfoma, vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşmesi ve kontrolsüz bir şekilde büyümesidir. Lenf kanseri en sık lenf bezlerinde görülür. Lenf bezleri, bağışıklık sisteminin etkili bir parçası olarak çalışan, vücudun en önemli savunma mekanizmaları arasında değerli bir yere sahiptir.

Lenf bezleri, insanları hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korur ve vücudun direncini sağlar. Sahip olduğu önemli görevleri sebebi ile lenf bezlerinin enfeksiyon kaparak büyümesi ve şişmesi son derece ciddi bir durumdur. Kesinlikle doktor kontrolü gerekir.

Lenf kanseri yani lenfoma, oldukça tehlikeli bir kanser türüdür. Kesinlikle ihmal edilmeden doktora başvurulması ve akabinde tedavi sürecine gecikmeden başlanılması gereklidir. Lenf bezlerinde enfeksiyon kapılması soncunda büyüme ve şişme oluşur. Sonrasında ise öksürük, ateş, yorgunluk, solunum rahatsızlıkları gibi birçok şikayet ortaya çıkmaktadır.

Lenf kanserinin nedenleri nelerdir?

Lenf kanserinde, lenfositler, kanser hücrelerine dönüşmektedir. Kontrol dışı büyüme olduğunda ise kitleler artar. Birçok vakada hastalığın sebebi bilinmemektedir. Fakat bazı durumlarda ortaya belli başlı sebepler çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda HIV ve EBV gibi enfeksiyonlarla lenfoma arasında ilişki olduğu kanıtlanmıştır. Vücudunun mikroplara karşı direncinin kırılan kişilerde daha fazla görülmektedir.