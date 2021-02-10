Güney Amerikalı futbolcular ülkemizde pek çok kez forma giymiş ve oldukça başarılı performans sergilemiştir. Ülkemizde büyük takımlarda da oynamış bir futbolcu olan Ariel Ortega performansı ile dikkat çeken bir oyuncu haline gelmiştir. Ariel Ortega Süper Lig'e damga vurmuş ve yeteneği ile ön plana çıkmıştır. Ariel Ortega şuanda eski emekli bir futbolcudur. Ariel Ortega futbol dünyasında "eşek sıpası" lakabı ile tanınmaktadır. Ariel Ortega'nın tam adı Ariel Arnold Ortega'dır. 1.70 metre boyundaki futbolcu ofansif orta saha mevkisinde oynamıştır. Ortega Türkiye'de oynamış olduğu takımın efsane futbolcuları arasında yer almaktadır. Türkiye'de 1 sene oynamasına rağmen iz bırakmış bir futbolcudur. Ariel Ortega ofansif orta sahanın yanı sıra forvet mevkinde de oynamıştır. Futbol hayatını 39 yaşında noktalamıştır.

Ariel Ortega kimdir, nereli?

Ariel Ortega Arjantin doğumludur. Aslen Arjantin asıllıdır.

Ariel Ortega kaç yaşında?

Ariel Ortega 1974 doğumlu olup 47 yaşındadır.

Ariel Ortega Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Ariel Ortega süper ligde yalnızca Fenerbahçe 'de forma giymiştir.

Türkiye'ye Hangi Takımdan Geldi?

Ariel Ortega Fenerbahçe'ye Arjantin takımlarından olan River Plate takımından gelmiştir.

Ariel Ortega'nın hayatı

Ariel Ortega Arjantin'in San Martin şehrinde dünyaya gelmiştir. San Martin şehrinde doğan Ariel Ortega River Plate altyapısına 1991 yılında başlamıştır. 1991 yılından 1997 yılına kadar River Plate altyapısı ile 6 yaşında birçok maça çıkmıştır. Ariel Ortega daha sonra River Plate ile profesyonel sözleşmeyi imzalamıştır. River Plate ile 1996 yılına kadar toplam 132 maça çıkan Ariel Ortega 37 gol kaydederek Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına girmeyi başarmıştır. Ariel Ortega yeteneği ile 10 numaralı formayı kariyeri boyunca girmiştir.

Ariel Ortega 1996 yılında Valencia takımı ile anlaşmıştır. Valencia takımı ile böylece ilk Avrupa macerasına ayak basan Ariel Ortega İspanyol ekibi ile 32 maçta forma giymiş ve 9 gol atmıştır. Ariel Ortega Valencia formasını 2 sene giymiştir. 1998 yılında ise yolu İtalya ile kesişmiştir. Ariel Ortega 1998 yılında İtalyan takımlarından olan Sampdroia ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 27 maçta 8 gol atmıştır. 1999 yılında ise yine İtalya takımlarından olan Parma ekibi ile kariyerine devam etmiştir. Ariel Ortega Parma ekibi ile 18 maçta forma giyerek 3 gol atmıştır. Ariel Ortega 2000 yılında İtalya macerası bitmiş ve altyapısında oynadığı takım olan River Plate ile anlaşmıştır.

İkinci River Plate kariyeri başlayan Ariel Ortega, 2002 yılına kadar Arjantin'de kalmış ve 55 maçta 14 gol atmıştır. Ariel Ortega bu noktadan itibaren Fenerbahçe'nin radarına girmiştir. Fenerbahçe'de 2002 yılında transfer olan Ariel Ortega 2003 yılına kadar 1 sene forma giymiştir. Fenerbahçe forması ile 15 resmi maçta oynayan Ariel Ortega, Türkiye'de yeteneği ile dikkat çekmiş olan yabancı futbolculardan olmuştur. Ariel Ortega Fenerbahçe kariyeri bittikten sonra 1 sene boşta beklemiş ve ülkesinin takımlarından olan Newell's Old Boys takımı ile anlaşmıştır. 2004 - 2006 yılları arasında Newells Old Boys takımı ile 53 maça çıkan Ariel Ortega 13 gol atmıştır.

2006 senesinde ise Ariel Ortega'nın 3. River Plate macerası başlamıştır. 2006 yılından 2008 yılına kadar River Plate ile 45 maçta 14 gol atmıştır. River Plate tarafından Indepentdiente Rivadavia takımına 2008 yılında kiralık olarak gönderilmiştir. 15 maçta 2 gol atarak ön plana çıkmıştır. River Plate'in sözleşmeli oyuncusu iken All Boys ekibine kiralık olarak da gönderilmiş ve burada da 12 maçta forma giymiştir. Kariyerinin son takımı olan Defensores de Belgrano ekibi ile 2012 - 2012 sezonu için anlaşmış ve 27 maçta forma giymiştir.

Ariel Ortega futbol hayatı boyuna 431 maçta forma giymiş olup kariyerinde ofansif orta saha ve forvet pozisyonunda oynamış olduğu maçlarda 119 gol atmıştır. Hem River Plate'in hem de ülkemizde oynamış olan yetenekli futbolculardan biri haline gelmiştir. Fenerbahçe'de de 10 numaralı formayı giymiştir.

Ariel Ortega'nın Milli Takım kariyeri

Ariel Ortega 1993 yılında Arjantin milli takımına çağrılmıştır. Direkt olarak Arjantin a milli takımında oynayan Ariel Ortega yaklaşık 10 yıl boyunca Arjantin milli takımı forması giymiştir. Ariel Ortega Arjantin milli takımında 87 maçta forma giymiş ve bu maçlarda 17 gol atmıştır.