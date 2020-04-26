Ariedo Braida için Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iyi haber

Milan ve Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida'nın, Türkiye'den Beşiktaş veya Fenerbahçe ile futbol dünyasına döneceği belirtildi.

26 Nisan 2020, Pazar 14:07 Son Güncelleme:
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Ariedo Braida için Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye iyi haber

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevi için listesinde yer alan isimlerden Ariedo Braida'dan iyi haber geldi. 

La Gazzetta dello Sport'un yayın organlarından IlMilanista, İspanyol futbol adamının Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Türk ekipleri Beşiktaş veya Fenerbahçe ile yeniden futbol dünyasına döneceğini belirtti. 

74 yaşındaki İtalyan futbol adamı, yöneticilik kariyerinde Monza, Udinese, Milan, Sampdoria ve Barcelona'da sportif direktörlük görevleri yaparken Braida, son olarak da 2019'un yaz dönemine kadar Barcelona'da scout olarak çalışmıştı.

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