Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin sportif direktörlük görevi için listesinde yer alan isimlerden Ariedo Braida'dan iyi haber geldi.

La Gazzetta dello Sport'un yayın organlarından IlMilanista, İspanyol futbol adamının Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Türk ekipleri Beşiktaş veya Fenerbahçe ile yeniden futbol dünyasına döneceğini belirtti.

74 yaşındaki İtalyan futbol adamı, yöneticilik kariyerinde Monza, Udinese, Milan, Sampdoria ve Barcelona'da sportif direktörlük görevleri yaparken Braida, son olarak da 2019'un yaz dönemine kadar Barcelona'da scout olarak çalışmıştı.