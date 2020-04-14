Arı sokmaları nadiren de olsa hayati tehlike doğurabilmektedir. Eşek arısının soktuğu haller ciddi sonuçlara yol açarken arının zehrini akıttığı bölge de önem taşımaktadır. Ağızda dil içi, göz kapağı gibi vücut bölümleri risklidir. Herkesin başına gelebilecek arı sokması durumunda yapılması gerekenler ve doğru ve etkili tedaviler öğrenilmeli ve böyle bir durum ile karşılaşıldığında panik yapılmayarak soğukkanlı davranılmalıdır.

Arı Sokması Hakkında Bilgiler

Böcekler, insanları iğneleri ile sokabilen veya ısırabilen canlılardır. Böcek sokmaları açısından günlük yaşamda en çok rastlanılan hal ise arı sokmalarıdır. Arılar, iğneleri vasıtası ile insanları sokabilen zar kanatlı bir böcek türüdür. Toplumda arı sokması ile karşılaşmayan insan sayısı son derece azdır. Arı sokmalarının çok az oranda da olsa ölümle sonuçlanabilme riski olduğu hiç bir zaman unutulmamalıdır. Ülkemizde en çok balarısı olarak bilinen Apis mellifera ile yaban arısı olarak tanınan Vespula vulgaris çeşitleri bulunmaktadır.

Arıların, zehirli keseleri bulunur. Bazı insanların bünyesinde venom olarak bilinen arı zehirine karşı alerji oluşabilmektedir. Çoğu insanın önceden bilinen bir alerjisi olabilir. Bazı insanlarda ise tekrar eden arı sokmalarına bağlı olarak alerji meydana gelebilmektedir. Birçok arı, aynı anda soktuğu zaman toksik reaksiyon görülebilmektedir. Bu durum alerji işaretlerine benzese de testlerde alerjik duyarlılık saptanamamaktadır.

Arı Sokmasında Ne yapılmalı?

Arı sokması halinde ilk olarak yara yeri sabunlu su ile temizlenmeli ve buz uygulanmalıdır. Arı sokması akabinde bulantı, nefes darlığı ve güçsüzlük gibi durumlarda mutlaka vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır. Arının soktuğu yerin 10-14 gün süre ile mutlaka gözlem altında tutulması gerekmektedir. Arının soktuğu yer kesinlikle kaşınarak kurcalanmamalıdır. Aksi davranış zehrin yayılmasına yol açabilir.

Arı sokması sonucu vücuda giren iğnenin çok derinde olması halinde iğne cımbız ile çekilebilir. Bunun için arının iğnesi, soktuğu bölgeden temiz bir cımbız yardımı ile alınmalıdır. Cımbız yoksa bıçak sırtı gibi sert bir cisim ile de kazıyarak çıkarmak uygun görülmektedir. Bal arıları, soktukları bölgede genellikle iğnelerini bırakırlar. Zehir de 2-3 dakika içinde deriye boşalmaktadır. Bunun için hızlı davranarak iğneyi gecikmeden çıkarmak acıyı, şişlik ve kızarıklığı hafifletmektedir.

Arı sokmasında ağrının şiddetine göre ağrı kesiciler ya da antihistaminik türü alerji ilaçlar doktora danışarak alınabilir. Hidrokortizon krem uygulamasının da yaraya iyi geldiği bilinmektedir.

Arı Sokmasına Ne İyi Gelir?

Arı sokmasına iyi gelen yöntemlerden bazıları:

- Sarımsak, ortadan ikiye bölünür. Sarımsak arının soktuğu yere yaklaşık olarak 10 dakika süresince masaj yaparak sürülür. Sarımsak, antiseptik özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile zehrin kana karışmadan kendini vücuttan atmasına yardımcı olmaktadır.

- Maydanoz da arı sokmasına iyi gelen bitkilerden biridir. Uygulamasında bir demet taze maydanoz iyice dövülür. Dövülmüş taze maydanoz, arının soktuğu bölgeye sarılır.

- Arı sokmalarında etkili ve faydalı besinlerden biri de karbonat olarak bilinmektedir. Karbonat, iltihap kurutucu bir etkiye sahiptir. Bu etkisi ile hem acıyı hem de oluşabilecek komplikasyonları önlemektedir.

Uygulamada karbonat ile su karıştırılır. Macun kıvamı elde edilir. Daha sonra bu karışım, arının soktuğu bölgeye sürülür.

- Lavanta anti bakteriyel özelliği ile arı zehirlenmelerine karşı etkili olmaktadır. Lavanta yağı, ped pamuk ile arının soktuğu yere sürülür. Etkisi geçtikten sonra tekrar sürmeye devam edilmesi önerilmektedir.

- Soğuk yoğurt, arı sokmasına iyi gelen yöntemler arasında gelmektedir. Yoğurdu sürmeden önce arının soktuğu yere 4 damla limon sıkılması belirtilmektedir.

- Arının soktuğu bölgeye amonyak damlatmak da ağrının azalması için etkili olmaktadır. Zehrin alınması için yapılan doğru uygulamalar arasında yer alır.

- Elma sirkesi, arı sokmalarında ağrıyı ve kaşıntıyı hafifletmede faydalı olmaktadır. Bir pamuğa elma sirkesi dökülür ve yavaş bir şekilde yaraya uygulanır.

- Sayısız şifa kaynağı bal, arı sokmalarında da faydalı olmaktadır. Balın direkt deriye uygulanması zehrin alınması ve uyuşturucu etkisi ile acının hafifletilmesine yardımcı olmaktadır.

Arı Sokması Sonrası Yapılacaklar ve Acıyı Dindiren Çözümler

Arı sokması kişinin veya bir yakınının başına geldiğinde ilk olarak sakin olunmalı ve bilinçsizce hareket edilmemelidir. İlk olarak iğne doğru bir şekilde vücuttan çıkartılmalıdır. Arının iğnesini çıkartırken çıplak el kullanılmamalı, bir cımbız yardımı ile iğne dikkatli bir şekilde çıkartılmalıdır. İğnede bulunan zehir, iki üç dakika içinde kişinin kanına karışacağı için erken müdahale oldukça önemlidir. Arı sokması kaynaklı hissedilen ağrı ve şişkinliği azaltmak için soğuk kompres uygulanması önerilmektedir.

Soğuk kompres uygulamasında buz kullanılırken buz, direkt olarak arının soktuğu yere dokundurulmamalıdır. Buz öncelikle bir beze sarılmalıdır. Beze sarılı bir şekilde buz, yaranın üzerine uygulanmalıdır. Tüm bu belirtilen uygulamalar arı sokması sonrası ilk olarak yapılması gereken işlemlerdir.

Bu işlemlerden sonra ağrı, şişkinlik ve kaşıntıyı dindirmek için soğan, sarımsak, yoğurt gibi doğal besinlerden yararlanılabilir. Alerjik bir bünyeye sahip olan kişiler ise geç kalmadan mutlaka bir doktora başvurmalıdır. Arı sokmasından sonra beklenmeyen belirtiler görülmesi halinde de en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.



