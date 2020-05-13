Arı poleni arıların tüm gün boyunca kanatlarında biriktirmiş olduğu besinleri, kovanına koyarak bir araya getirdiğinde ortaya çıkan bir besin maddesidir. İnsanın ihtiyaç duymuş olduğu bütün besin değerlerini içinde bulunduran arı poleninde; protein, aminoasit, mineral ve vitamin bulunur. Arıların hazırlamış olduğu polenlerin yapıları, şekilleri ve renkleri birbirlerinden farklılık gösterebilir.

Genel olarak polenler sarı renkli olarak bilinse de siyah, mor ve kırmızı renkli polenlerde bulunmaktadır. Sağlık için oldukça faydalı olan ve fazlasıyla besleyici olan bir besindir. Yapısında mevcut olan yapı taşları hem insanlar hem de arılar için gereken tüm besin değerlerini içlerinde barındırırlar. Polenlerin toplandığı çiçeklere göre farklılaşan polenlerin tüketimine de dikkat edilmesi gerekmektedir.

Arı poleni oldukça güçlü bir kesim olarak karşımıza çıkmaktadır. Arı poleni yüzden daha fazla sayıda besin içermektedir. Mucize besin olarak tanımlanabilir. Arı poleni yüzde 40 oranında proteinden oluşur. Polende bulunan proteinlerin neredeyse tamamı hiç bozulmadan vücut tarafından kullanılabilmektedir.

Polen, arı zehri, arı sütü, propolis gibi ürünler ile birlikte kullanılması hastalıklara karşı yürütülen çalışmaların her biri apiterapi olarak bilinir. Apiterapi arı ürünlerini kullanarak tedavi yapmak anlamına gelmektedir ve bir arı ürünü olan polen hastalıkları tedavi etmek amacı ile de kullanılır.

Apiterapi dünya üzerinde birçok ülkede tedavi için kullanılır. Son yıllarda arı ürünlerinin ve özelikle polenin kullanılarak hastalıkların tedavi edilebilmesini amaçlayan birçok kuruluş ortaya çıkmıştır.

Arı poleni Çin tıbbında yüzyıllar boyunca geleneksel olarak yapılan bitkisel temelli ilaçlarda kullanılmaktadır.

İçerisinde birçok hastalığa iyi gelen antioksidanlar, enzimler, karotin, folik asit, doymamış yağ asitleri, B vitaminleri, aminoasitler ve c vitamini bulundurur.

Aynı zamanda sağlık açısından çok faydalı olan ve günlük olarak alınması gereken potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, bakır ve demir gibi mineralleri içerir.

Arı poleni bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

İştah açıcı özelliği bulunur ve bu neden ile zayıflık problemi yaşayan kişilerde sağlıklı kilo alımı için kullanılabilir.

Alerji oluşumuna karşı direnç sağlamaktadır.

Stres ile mücadele edilebilmesini sağlar. Stres ile mücadele edilebilmesini sağlayacak olan aminoasitler ve yağ asitlerinin tamamı polenin içeriğinde mevcuttur.

Arı poleni kabızlık sorununa da iyi gelmektedir.

Hastalık nedeni ile yorgun ve bitkin düşen kişilerin enerjilerini tekrar toplamalarına ve sağlıklı olmalarına yardımcı olur.

Polenin içermiş olduğu faydalı elementler ve P vitamini kanda oluşan artıkların idrar ile vücuttan atılmasını sağlar. Böylece damar hastalıklarına karşı faydası bulunur ve damarların yumuşamasını sağlar.

İçerdiği yüksek miktardaki B1 vitamini ile zihinsel yorgunluk gibi sinirlerin yıpranmasına neden olan durumların iyileşmesini sağlar.

Kolit, gastrit ve ülser gibi yaygın olan sindirim sistemi hastalıklarının tedavisini sağlar.

Arı poleni kan yapıcı etkisi ile ve içerdiği demir minerali ile kansızlığa iyi gelir. Vücutta bulunan kanın temizlenmesini sağlar.

Arı poleni solunum sisteminin hastalıklarının tedavi edilmesinde de kullanılmaktadır.

Arı poleninin bir diğer iyi geldiği organ da prostattır. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda arı poleninin prostat hastalığına iyi geldiği ayrıca kullanılabilecek antibiyotik ilaçlardan çok daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Arı poleninden faydalanmak için nasıl tüketmek gerekir?

Bazı bireylerde arı poleni alerjiye neden olabilmektedir. Bu neden ile arı polenini henüz hiç tüketmeyen birisi öncelikle alerji yapıp yapmadığını kontrol etmelidir.

Polen ve süt birbirleri ile karıştırılarak tüketilebilir.

Yulaf ezmesi, tahıl ve yoğurt karışımına serpilerek tüketilebilir.

Doğrudan salatalar içerisine eklenerek tüketilebilir.

Hardal gibi çeşitli salata soslarının içine konulup tüketilebilir.

Polen günde en fazla sadece 1 tatlı kaşığı miktarınca tüketilmelidir. Kesinlikle fazla tüketilmemesi gerekir. İçerisindeki besin değerlerinin fazla olması ile tüketim miktarının artması ciddi sorunlara neden olabilir.

Polen her türlü besin ile karıştırılarak tüketilebilir fakat karıştırılacak olan besin ya da içecek ısıtılacak ise ısıtma işlemi polen kullanılmadan yapılmalıdır. Isınma işleminin bitmesinin hemen ardından polen karışım içine eklenebilir ve bu şekilde tüketilebilir.