Arhavi Voleybol - Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 2-3

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. hafta mücadelesinde Tokat Belediye Plevne, deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-2 mağlup etti.
Salon: Arhavi
Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Deniz Demir
Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Görkem Sertel, Raadik, Alper Özdemir, Berk Özbek, Krastins (Mehmet Özbek, Umut Şahin, Fatih Cihan, Fikri Berber, Burhan Zorluer, Hamdi Erkan)
Tokat Belediye Plevne: Ahmet Arslan, Gökhan Çatal, Julius, Bedirhan Bülbül, Chernokozhev, Mert Tetik (Semih Çelik, Mehmet Hacıoğlu, Berkant Hızarcı, Halil Dolaşık)
Setler: 25-19, 22-25, 23-25, 25-23, 8-15
Süre: 150 dakika (24, 35, 33, 37, 21)