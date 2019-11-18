Arhavi Voleybol: 0 - Arkas Spor: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Arkas Spor deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 mağlup etti.

18 Kasım 2019, Pazartesi 22:08
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Arhavi Voleybol: 0 - Arkas Spor: 3

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 6. hafta mücadelesinde Arkas Spor deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 mağlup etti.

Arhavi Voleybol: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Arhavi

Hakemler: Burhan İlhan, Gürhan Gül

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Görkem Sertel, Raadik, Alper Özdemir, Gustavsson, Krastins (Mehmet Özbek, Burhan Zorluer, Fatih Cihan, Hamdi Erkan, Fikri Berber, Berk Özbek)

Arkas Spor: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Blankenau (Bravo, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)

Setler: 23-25, 25-27, 22-25

Süre: 96 dakika (31, 36, 29)

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