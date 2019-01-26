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Arhavi Belediyespor - Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-2

Voleybolda Efeler Ligi’nin 15. haftasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne’yi 3-2 yendi.

26 Ocak 2019, Cumartesi 20:54
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Arhavi Belediyespor - Tokat Belediye Plevne maç sonucu: 3-2

Voleybolda Efeler Ligi’nin 15. haftasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği Tokat Belediye Plevne’yi 3-2 yendi.

Salon: Arhavi

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mahmut Karaca

Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Ian, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Caner Özturna, Orçun Ergün)

Tokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Halil İbrahim Akşeker, Grzegorz, Bahov, Daudi (Mesut Akman, Semih Çelik, Çağlar Aksoylu, Fatih Urun, Julius)

Setler: 25-21, 25-27, 25-16, 16-25, 15-13

Süre: 155 dakika (33, 38, 30, 28, 26)

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