Voleybolda Efeler Ligi’nin 13. haftasında Arhavi Belediyespor, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendi.
Salon : Arhavi
Hakemler: Burhan İlhan, Deniz Güvenç Demir
Arhavi Belediyespor: Mustafa Ramazanoğlu, Danilov, Iereshchenko, Murat Karakaya, Fatih Eren Uğur, Fatih Cihan (Mehmet Özbek, Hamdi Erkan, Orçun Ergün, Hilmi Kaan Çiçek)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Gökhan Gökgöz, Baturalp Burak Güngör, Murat Yenipazar, Metin Toy, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Berkan Eryüz, Caner Pekşen, Erdem Sonat)
Setler: 25-21, 25-19, 21-25, 19-25, 15-10
Süre: 154 dakika (29, 30, 33, 28, 34)