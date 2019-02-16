Arhavi Belediyespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-3

Voleybol Efeler Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-1 yendi.

16 Şubat 2019, Cumartesi 23:16
- A +
Arhavi Belediyespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-3

 Voleybol Efeler Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: Arhavi

Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş

Arhavi Belediyespor: Danilov, Murat Palavar, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Murat Karakaya, Fatih Cihan)

Fenerbahçe: Emre Batur, Klinkenberg, Ulaş Kıyak, Ter Maat, Oğuzhan Karasu, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Cupkovic, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 16-25, 25-16, 26-28, 17-25

Süre: 136 dakika (29, 30, 49, 28)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.