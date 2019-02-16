Arhavi Belediyespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-3

Voleybol Efeler Ligi’nin 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arhavi Belediyespor’u 3-1 yendi.
Salon: Arhavi
Hakemler: Zeki Bocutcu, Salim Bektaş
Arhavi Belediyespor: Danilov, Murat Palavar, Marinkov, Mustedanovic, Orçun Ergün, Fatih Eren Uğur (Mehmet Özbek, Murat Karakaya, Fatih Cihan)
Fenerbahçe: Emre Batur, Klinkenberg, Ulaş Kıyak, Ter Maat, Oğuzhan Karasu, Oliva (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Cupkovic, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
Setler: 16-25, 25-16, 26-28, 17-25
Süre: 136 dakika (29, 30, 49, 28)