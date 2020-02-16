Ares Özdemir öldü mü? Ares Özdemir kimdir?

TikTok uygulamasındaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ares Özdemir, kendisini reklam vaadiyle kandırıp Antalya'ya davet eden iki kişi tarafından öldüresiye darp edilmişti. Özdemir'i Antalya'ya çağırıp darp eden kişi polisteki ifadesinde, Ares'in kızını mesajla taciz ettiğini iddia etmişti.

Sosyal medyada çektiği videolarda 'Ares Özdemir' adını kullanan Şeyhmus Özdemir, Diyabakır'daki annesini arayarak "Reklam filmi çekmek için beni ajans çağırdı. Bugün sözleşme imzalayacağız' dedi. Ardından iki kişiyle bir kafede buluşan Ares, iddiaya göre yine aynı kişilerce arabayla ormanlık alana götürülüp darp edildi..

'Ares' takma adlı sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in 12 günlük yaşam savaşının ardından bugün beyin ölümü gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları uzun süre gözyaşı döktü.

Ares Özdemir kimdir?

Tik Tok'da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor.

Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şehmus Özdemir'dir, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.