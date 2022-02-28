Espor ekosistemine büyük yatırımlar yapan Arena of Valor’ın, 2 milyon dolar ile en yüksek ödül havuzuna ulaşan ilk büyük turnuvası Arena of Valor International Championship 2022 (AIC 2022) için Türkiye ön elemeleri başlıyor.

26 Şubat - 17 Nisan tarihleri arasında sürecek olan seçmeler önce Açık Turnuva Elemeleri ile başlayacak, ardından Büyük Final ile sona ererek Türkiye’yi temsil edecek takım belirlenecek. Toplamda 270 bin TL ödül havuzuna sahip olan Açık Turnuva Elemeleri, 5-27 Mart tarihleri arasında her hafta sonu yapılacak ve her hafta ilk ikiye girmeyi başaran takımlar adını 2-3 Nisan’da yapılacak olan AIC Türkiye Seçmeleri Açık Turnuva Elemeleri Final aşamasına yazdıracak. İlk hafta için kayıtlar 26 Şubat’ta başladı.

Katılan herkes ödül kazanıyor!

Ön eleme süreci boyunca turnuvaya katılan tüm takım ve oyuncular ödüllendiriliyor. Ön eleme haftalarında 1. olan takımlar 10 bin TL, 2. olan takımlar ise 3300 TL ödül kazanırken, ön elemeye katılan tüm takım oyuncuları oyun içi 5000 Altın ve 500 Mücevherin sahibi olacak. Ayrıca ön eleme haftaları süresince 2. maçını kazanan her takım 650 TL, 3. maçını kazanan takımlar ise 1350 TL ek para ödülünün sahibi olacak.

Açık Turnuva Elemelerinde yarışıp ilk dörde girmeyi garantileyen takımlar şu ödülleri kazanacak: Birinci takım 55 bin TL, 2. takım 40 bin TL kazanırken, 3. ve 4. bitiren her iki takım 20 bin TL para ödülü alacak.

Bir takım AIC 2022’de Türkiye’yi temsil edecek

16-17 Nisan’da AIC 2022 Türkiye Seçmeleri Büyük Final aşamasında ise Açık Turnuva Elemerinden gelen 4 takım, Elit Invitational turnuvasından gelen 4 espor takımıyla AIC 2022’ye Türkiye adına katılacak takım olmak için yarışacak. Büyük Finali kazanan takım, para ödülünün yanı sıra, Haziran ayında gerçekleştirilecek olan ve 2 milyon dolar ödül havuzu bulunan AIC 2022’de Türkiye’yi temsil edecek.

Türkiye’nin ilk büyük AoV espor turnuvası olan AIC 2022 Türkiye Seçmeleri’ne ister takımınızla isterseniz de kendi takımınızı kurarak başvurabilirsiniz. Turnuvaya başvurmak ve detaylar için burayı ziyaret edebilirsiniz: https://arenaofvalortr.com/atekayit/