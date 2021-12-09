5v5 MOBA oyunu Arena of Valor: Yeni Çağ’ın yapımcısı TiMi Studio, efsanevi çizgi roman yayıncısı DC işbirliği ile efsanevi karakter Harley Quinn’in bugünden itibaren savaş alanına kaos getirdiğini duyurdu. DC adına Warner Bros. Interactive Entertainment lisansıyla Capheny karakterine kostüm olarak eklenen Harley Quinn, böylece Batman, Flash, Joker, Superman ve Wonder Woman karakterlerinin arasına katılıyor.

Oyuncular, 25 Aralık tarihine kadar Harley Quinn kostümüne yüzde 20 indirimli fiyatla sahip olabilirler. Ayrıca oyuncular, farklı haritalardaki saklı ipuçlarını birleştirip, oyun içindeki Harley’nin Kargaşa Projesi bulmacalarını çözerek Brunhilda Sweet Dreams kostümü de dahil olmak üzere farklı kostüm ödüllerinin sahibi olabilirler.

Tüm bunlara ek olarak 7 gün boyunca art arda oyuna giriş yapan oyuncular da Joker kostümüne ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Palyaço prenses Harley Quinn, Arena of Valor: Yeni Çağ’ın geleneksel Kış Festivali etkinliği ile aynı günde geliyor. Bu yıl oyuncular, 5v5 maçlarda buz gibi yeni haritada kar topu atabilecek, düşmanlarını dondurup kardan adama dönüştürebilecekler. Kış Festivali’ni kutlamak amacıyla Rouie, Ryoma ve Wisp karakterleri için sınırlı süreli kostümler de oyuna ekleniyor. Ayrıca 24-25 Aralık tarihlerinde oyuna giriş yapan tüm oyunculara ücretsiz kostüm içeren hediye sandığı verilecek.

Arena of Valor: Yeni Çağ’ın Kış Festivali güncellemesi ile oyuna çeşitli düzenlemeler de geldi. Daha akıcı bir mobil MOBA deneyimi sunabilmek oyunda yeni güncelleme ile birlikte kahramanların dengelerinde, savaşlarda ve oyun alanında çeşitli optimizasyonlar yapıldı.