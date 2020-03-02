ING Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol’a konuk oldu.
Bu sonucun ardından Beşiktaş Sompo Sigorta 11. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 18. mağlubiyetini yaşadı.
Maçın en skorer ismi Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol adına 39 sayı kaydeden Hayes oldu.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ziya Özorhon, Can Mavisu
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 9, Deniz Kılıçlı 16, Arda Erdoğan, Hayes 39, Mert Celep 8, Saffold 3, Yiğit Can Vardal 6, Cengizhan İvedi, Uğur Hortum
Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, İsmet Akpınar 17, Birkan Batuk 12, Oğuz Savaş 17, Durisic 17, Ömer Utku Al 2, Can Kaan Turgut, Burak Can Yıldızlı 11
1. Periyot: 18-22
Devre: 47-46
3. Periyot: 62-68
Beş faulle çıkanlar: 39.07 Oğuz Savaş, 39.24 İsmet Akpınar (Beşiktaş Sompo Sigorta)