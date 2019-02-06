İspanya'da Barcelona forması giydikten sonra Süper Lig'e Başakşehir kadrosunda dönen Arda Turan, ticari hayatında kritik bir karara imza attı. Cemal Sarıhan'la birlikte Şişli'de 'Arşiv' adlı bir lokanta açan Arda, iş yerinin kapısına kilit vurdu.

Şişli'de orta ve üst fiyat segmentiyle 2015 yılında açılan restoranın bugün battığına dair haberler çıktı.

"TİCARİ KARAR"

3 milyon TL sermaye ile Şişli’de açılan restoranın ortağı Cemal Sarıhan, posta.com.tr'ye yaptığı açıklamada 'Arşiv battı' iddiaları hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

Cemal Sarıhan, "Arda ile açmış olduğumuz Arşiv tamamen ticari bir sebepten ötürü kapanmıştır. Sadece bir işletmeyle ilgili alınmış bir karardır bu. Batma gibi bir durum söz konusu değildir. Bir kararın etrafında Arda ile ilişkimiz, hukukumuz ve ticari beraberliğimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞ GİBİYİZ"

Arda Turan ile çok yakın arkadaş olduklarını belirten Sarıhan, "Biz kardeş gibiyiz. Herhangi bir sorun yok. Ticari olarak da batış gibi bir durum iki taraf için de söz konusu değil" diyerek sözlerine son verdi.

Posta.com.tr / Erdinç Şahin