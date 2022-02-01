Fezi Altun ve Seçkin Süngüç’un sorularını yanıtlayan Turan, yeniden çocuk sahibi olmak istediğini söyledi.

İki oğlu olan Turan, “Kız istiyoruz. Sadece benim istememle olmuyor tabii, Arda da istiyor” diye konuştu.

Çocuklarını her şeyin üstünde tuttuğunu vurgulayan Turan, annesi ve kayınvalidesinin torunları için delirdiğini anlattı:

“Benim arkamdan yediriyorlar. Cumartesileri bizim Bayrampaşa günlerimiz, kayınvalidemlere gidiyoruz Yemek için. Eski jenerasyon çocukları patlayana kadar yedirmek istiyor.”

'BİRBİRİMİZE HALA AŞIĞIZ'

Yaptığı röportajlar ile dikkat çeken Aslıhan Doğan, Youtube kanalına eşi Arda Turan'ı konuk etti.

Aslıhan Doğan “Günümüzde evlilikler zor. İnsanlar en ufak olayda hemen boşanıyorlar. Biz de arada bir tartışıyoruz. Bu küçük kavgalar, ilişkiyi dinamik tutuyor bence” dedi.

Arda Turan ise “Bizim şansımız; eğlenceli bir çift olmamız. Birbirimize hâlâ aşığız. Saygılı ve hoşgörülüyüz. Kalabalık aile yaşamını seviyoruz” diye konuştu.