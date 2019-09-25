Arda Turan'ı şüphe kurtardı
Şarkıcı Berkay ile 9 Ekim 2018 gecesi yaşadığı kavga sonrası Arda Turan’ı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, ünlü futbolcuya “cinsel taciz” suçundan verdiği beraat kararının gerekçesini de açıkladı.
Mahkeme, beraat kararına Turan’ın suçlamayı kabul etmemesini, tanık Önder Tiryaki’nin ifadesinde tacizi duymadığını söylemesini ve dosyada Berkay’ın eşi Özlem Şahin’in ifadesinden başka somut ve inandırıcı delil bulunmamasını gerekçe gösterdi.
Dilekçede “Sanığın suçu işlediğine dair şüphe oluşmasına rağmen tam bir vicdani kanaat oluşmamış, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığın beraatine karar vermek gerekmiştir” denildi.
Hürriyet