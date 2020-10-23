Yusuf Yazıcı, Sparta Prag deplasmanında Lille takımı adına üç gol birden attı ve Arda Turan'ın ardından Avrupa Kupalarında bir başka ülke takımı ile hat-trick yapan ikinci Türk oyuncu olmayı başardı.

Arda Turan, Barcelona forması giyerken 2016-17 sezonunda Mönchengaldbach karşısında Şampiyonlar Ligi grup aşamasında hat-trick yapmayı başarmıştı. Barcelona sözü geçen maçı evinde 4-0 kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi H grubu maçında Yusuf Yazıcı'nın üç gol attığı mücadelede de Lille deplasmanda Sparta Prag'ı 4-1 yenmeyi başardı