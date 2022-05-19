Galatasaray 'ın altyapısından yetişen ve son dönemde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Arda Turan, artık kariyerinin son döneminde...

Galatasaray bu sezon Nef Stadı'nda son maçına Adana Demirspor karşısında çıkarken Arda Turan'ın taraftarlara veda etme isteği Domenec Torrent engeline takıldı. İspanyol hoca, sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Babel ve Feghouli gibi isimlere şans verirken Arda'yı kadronun dışında bıraktı.

Domenec Torrent, bu tercihini "Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" diyerek savundu. İspanyol çalıştırıcı birkaç hafta önce ise Arda Turan'la ilgili bir soruya 'İyi çalışıyor' cevabını vermişti.

Arda Turan açıklama yapacak!

2. Sayfa Magazin prorgramının haberine göre Arda Turan, futbolu bırakıp bırakmama konusunda net bir karar verebilmiş değil. Arda Turan, magazin gazetecilerine yaptığı açıklamada "Aslında yaşadığım kötü bir şey yok. Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim. Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Bunu yakında açıklayacağım. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak. Söylenildiği kadar sorun yok. Zorlu ve yorucu bir kariyerdi. En azından kararımı alma ve açıklama konusunda birazcık saygı bekliyorum." dedi.