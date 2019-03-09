Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Ligde tüm takımların yakından takip ettiği mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu kritik galibiyetle zirvede yürüşüne devam etti. Fenerbahçe ise kabus geçen sezonda inişili çıkışlı bir performans gösterme geleneğini bu maçla sürdürdü.

Rakiplerinin Galatasaray olduğunu belirten Turan, "Çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet sonra her şeyde sıkışabiliriz." dedi.

İşte Arda Turan'ın maç sonu açıklamaları:

"Fenerbahçe hangi şartta olursa olsun Türkiye'deki en büyük camialardan bir tanesi. Bu gün de kendi ismine yakışır şekilde oyun oynadılar. Onlarda oyun oynadı, bizde oynadık. Biz bir plana doğru kaldık ve maçın büyük bölümünü forse ettik. Maçı önde götürürken bir hata yaptık ve planlar değişti. İkinci golü bulunca büyük bir avantajın sahibiyiz. Karşınızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek gün gün sahanın içine odaklanarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diyorum. Bu durumdan kurtulacaklardır. Hem futbolcu arkadaşlarıma hem taraftara geçmiş olsun diyorum. Onlar için her şey iyi olur umarım"

"Karşımızdaki rakibimiz Galatasaray. Çok dikkat etmemiz lazım. Bir mağlubiyet sonra her şeyde sıkışabiliriz. Hayalimiz Kayserispor maçı. O maça kadar büyük konsantrasyonla konsantre oluyoruz. Gün gün gideceğiz"

"Atletico Madrid'deki gibi oynuyorum. Orada da az gol asistim vardı. Her geçen gün daha iyi geçecektir. Çok önemli bir savunma oynuyoruz. Tamamı ile herkesin aynı yerde olduğu çok iyi pozisyon aldığı hücum sistemimiz var. Bazen topa gitmek istiyorsun ama uzak kalmak zorunda kalıyorsun. Kendimden de memnunum. Ama en önemli şey şampiyonluğu kazanmak. Oyuncunun kazanması için takımın kazanması lazım. Takım kazanırsa herkes kazanır"

"Bursaspor'un bir defa şampiyon olması bence o seyirciyle az. Geçen gün geldiklerinde onu düşünmüştüm. Bizim seyircimiz de toparlanıyor. Biz 9 maçı yok sayar birden şampiyonluğa kitlenirsek hata yaparız. Biz gün gün gideceğiz. Karşımızda çok önemli camialar var ve en ufak bir hatayı değerlendireceklerdir. Biz sahanın içinde kalıp Kayserispor maçına konsantre olmalıyız"