Geçen sezon Galatasaray formasıyla futbola veda eden Arda Turan'dan Dünya Kupası yorumu geldi. Suudi Arabistan ve Japonya'nın sürpriz galibiyetlerini değerlendiren Arda Turan'dan ayrıca Messi ve Ronaldo itirafı geldi. İşte Arda Turan'ın Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar...









SÜRPRİZİN SIRRI: GEÇİŞ OYUNU

- SORU: Nasıl oluyor da Suudi Arabistan, Arjantin’i, Japonya Almanya’yı yenebiliyor Arda. Benim anlayacağım şekilde madde madde açıklayabilir misin?

1- Dünya futbolunda, “Geçiş oyunu” dediğimiz bir gerçek var artık. Topa sahip olmaktan çok daha önemli hale geldi.

2- Buna paralel olarak, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe gibi oyuncular dışında tüm oyuncuların fiziksel kaliteleri birbirlerine çok yaklaştı. Çok isteyen, iyi olan, rakip kim olursa olsun öne geçiyor. Takım savunmaları da bu fiziksel kalite ile birlikte çok gelişti.

3- İlk golü atan takımlar için topun arkasına geçmek daha avantajlı hale geldi. Bununla birlikte, etkili duran top kullanma becerileri yükseldi.

4- Ve son olarak Katar’daki iklim ve maç saatleri favori takımları daha çok etkiledi.





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BÜYÜK TAKIM HOCALIĞI!

- SORU: Anlatımlarından şu sonucu çıkardım; teknik adamların taktikleri, artık yıldız oyuncuları olan takımları da yeniyor. Teknik adamlar 2022 Dünya Kupası’nda daha öne geçti...

Şöyle diyelim; iddiası olmayan takımlarda teknik direktörler, favori takımlarda da yıldız futbolcular öne çıkıyor. Büyük takım hocalığı avantaj gibi görünse de aynı zamanda büyük bir dezavantaj. Yıldızları takım savunmasına yönlendirmek, onları çok iyi kullanabilme becerileri vs vs. Büyük takım teknik direktörlerinin büyük oyuncuları birlikte oynatabilmesi lazım.

FAUL VE PENALTILARDA STANDART YOK

- SORU: Katar’daki yayıncılık gerçekten harika. Hele hele ofsayt kararlarındaki görüntü mükemmel; tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Ben bu teknolojinin Süper Lig ’de uygulanmasını isterim. Sen ne dersin?

Elbette görsel açıdan çok keyifli. Ve olmalı da. Ben esas başka bir noktayı işaret edeceğim; adalet nasıl sağlanacaksa o teknoloji kullanılmalı. Ama Katar’da da gördük ki, faul ve penaltılarda standart olması gerekiyor. Ne yazık ki bir maçta çalınan penaltı, diğer maçta çalınmıyor.









BİZ OLSAK RENK VE ENERJİ KATARDIK

- SORU: Bir an Türk Milli Takımı’nın da Katar’da olduğunu hayal etsek? Nasıl bir sonuç bizi beklerdi? Neler yapabilirdik?

Sabit 11’imizi ve oyun sistemimizi bilmiyorum. Çünkü önemli bir değişimden geçiyor A Milli Takım . Ama orada olsaydık, 2022 Dünya Kupası’na büyük bir enerji ve renk katacağımız bir gerçek.

MESSI TAKIMINA ÇOK GÜVENMİYOR

- SORU: Lionel Messi ile Barcelona’da birlikte oynadın, aynı soyunma odasını paylaştın. Arjantin halkının ondan beklentisi çok yüksek. Suudi Arabistan yenilgisi sonrası şu an hangi ruh halindedir?

Ülkesini çok seviyor. Ama son fırsat olması onu gerginliğe sürüklüyor. Açıkçası takımına da çok güvenmiyor gibi hissediyorum. Copa Amerika’yı kazanmalarını çok istemiştim. Orada topu Di Maria ve Messi’ye geçirerek (geçiş oyunu) kazanmışlardı. Leo her zaman Leo’dur. Onun takımı her zaman favoridir.









"TÜM İNSANLIĞI MUTLU EDEN FOTOĞRAF"

- SORU: Messi ve Ronaldo’nun satranç oynadıkları fotoğrafı gördün mutlaka, ne diyorsun.

Bayıldım. Çok güzel bir fotoğraf. Birbirlerine yaklaşmaları, aynı karede olmaları çok güzel. Futbolun eğlenceli olduğunu gösteren, taraflı tarafsız bütün insanları çok mutlu etti. İki tarafı da tanıyan biri olarak berabere kalmaları da iyi olmuş.









"BİRİNCİ FAVORİM BREZİLYA"

- SORU: Arda Turan’ın şampiyonluk favorisi hangi takım?

Önce Brezilya, sonra Fransa. Sürprizim de İspanya Milli Takımı. Luis Enrique gerçek bir taktik dehası. 2022 Dünya Kupası’nda oynayacakları maçların kaderlerini İspanya’nın atıp atamayacağı goller belirler...

"KATAR SAYGIYI HAKEDİYOR"

- SORU: Katar’da Dünya Kupası düzenlenmesi çok eleştiri aldı? Sen nasıl buldun?

Statlar mükemmel. Zeminin rengi bile göz alıcı. Ve çok başarılılar. Bence Katar sonuna kadar saygıyı hak ediyor..