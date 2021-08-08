Barcelona forması altında süper star Lionel Messi ile birlikte oynayan Arda Turan, yıldız oyuncunun kulüpten ayrılmasının ardından Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Arda Turan İspanyolca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Seninle tanışmak, Barcelona gibi büyük bir kulüpte soyunma odasını ve sahayı paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Sen sadece sahada değil, tarihin en büyüğüydün ve olacaksın."

"Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca bana verdiğiniz her şey için çok teşekkür ederim. Sana ve ailene bu yeni aşamada başarılar dilerim." ifadelerini kullandı







