Son dakika Arda Turan gelişmesi... Galatasaray'a transfer olacağı yönünde iddialar bulunan Arda Turan'dan eski takımıyla ilgili gece yarısı paylaşımı geldi. Yıldız oyuncu geçmişte formasını giydiği Galatasaray'ın bir maçından kare paylaştı ve "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadesini kullandı.

Bu paylaşım tabii ki Arda'nın Galatasaray'a dönme isteğini tekrardan gözler önüne serdi.

Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir."