“Galatasaray’a transferin olmadı, hedefin ne” sorusuna Arda, daha önceki “Gönlümde Galatasaray var” sözünü de hatırlatarak, “Şu anda dünyanın halini görüyorsunuz. Herkesin ilk hedefi iyileşmek. Sonrasında eşim ve ailemle doğru kararı vermek istiyorum. Şu ana kadar transferi düşünmedim. Bu işler bitsin, umarım gönlümüzdeki yer olur” cevabını verdi. İkinci oğlunun adını, “Asil Aslan” koyacağını da söyleyen Arda, “İlk evladımızın adına birlikte karar vermiştik. Şimdiki ismi eşim istedi, hem anneme hem de kendi annesine onaylatınca bana söz hakkı kalmadı” dedi.