21 Ocak Salı son dakika Galatasaray transfer haberleri büyük merak konusu... Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da taraftarın transfer beklentisi sürüyor. Maçın ardından Fatih Terim'den bir kez daha Arda Turan açıklaması geldi. Arda'nın paylaşımından sonra Galatasaray'a dönmesi an meselesi. Forvet ve stoper transferi konusunda ise sıcak gelişmeler var. Ayrıca takımdan ayrılacak oyuncularda büyük merak konusu. Belhanda, Nzonzi, Andone, Nagatomo ve Mariano ile kısa sürü içinde yolların ayrılması bekleniyor.

ARDA TURAN DA SON DAKİKA

Galatasaray'a geri dönmesi beklenen Arda Turan'dan son dakika paylaşımı geldi. 12. haftadaki Galatasaray ile Başakşehir arasındaki Türk Telekom Stadı’nda oynanan maç öncesi, 36 bin taraftar ve kameraların önünde Fatih Terim’in elini öpen ve aradaki buzları eriten Arda Turan, twitter hesabından Galatasaray'a mesaj gönderdi.

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan, Arda Turan’ın yeniden sarı-kırmızılı formayı giymesi durumunda eski kaptanları ve futbolcularına destek vereceklerini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’den herhangi bir istek gelmediğini açıklarken, Terim ise Arda’ya bir şans verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda kararı kendisinin tek vermeyeceğini ve transferi tüm camianın istemesi gerektiğini kaydetmişti.

ultrAslan’dan Arda Turan transferi konusunda yapılan açıklamada, "Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ortak kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." denildi.

Açıklamada kararın bir an önce verilmesi gerektiği kaydedilerek, "Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, zorlu hedefe odaklanılmalı, ’yönetim ve hocamız arasında sorun var’ imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Arda Turan da ultrAslan’ın açıklamasının altına Twitter’dan "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." mesajını yazdı. Arda, paylaşımına Galatasaray altyapısındayken top toplayıcı olarak görev yaptığı maçta Gheorghe Hagi’nin attığı bir gole sevinirken görüldüğü bir fotoğrafı ekledi.

Teknik patron Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski futbolcuları Arda Turan’a ikinci bir şansın verilmesinden yana olduğunu aktarmıştı.

Fatih Terim ne demişti?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig’in 18. haftasında Yukatel Denizlispor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Arda Turan hakkındaki sorulara cevap vermişti. Fatih Terim, Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden eski futbolcuları Arda Turan’a ikinci bir şansın verilmesinden yana olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Arda’ya bir kapı açılmasından yanayım'

"Meselenin yönetim ile benim aramdaki bir kriz gibi gösterilmesi ve problemmiş gibi sunulmasından son derece rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Şimdi bahsettiğimiz kişi, bu camianın ve kulübün yatırım yapıp emek verdiği birisi. Buradan ayrılırken de kulübe çok ciddi bir katkı sağlamış. Arda iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, bize de sahip çıkan ailelerimizdir. Ben Galatasaray’ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, ikinci şansı hak etmesi için Arda’ya bir kapı açılmasından yanayım. Ona bu şansın verilmesinden yanayım."

'Hatalarının bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden bir Arda var'

"Burada performansından, fiziğinden, tekniğinden, sahadaki hareketlerinden bahsetmiyoruz. Hatalarının bedelini ödemiş ve ödemeye devam eden bir Arda var. ’Listede vardı, yoktu.’ şeklindeki yorumları ben de duyuyorum. Bu konuda devamlı sorular oluyor. Bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı söyledim. Galatasaray camiası olarak, söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarlarımızın, camiamızın da talebi olmalı. Söylediğim bu başlıkların da talebi olmalı. Taraftarından camiasına, mevcuttan eskiye herkesin ortak kararı olmalı."

GALATASARAY ACİLEN STOPER ARIYOR

Galatasaray’da gündem varsa yoksa transfer... Eksik görülen birçok bölgeyi takviye etmesine rağmen, savunmanın göbeğinde istenen transferleri yapamayan Sarı-Kırmızılılar’da, Donk, Marcao ve Ahmet Çalık dışında stoper kalmadı. Özellikle hafta sonunda ligde oynanacak Konyaspor deplasmanında Marcao’nun da cezalı duruma düşmesi, bu bölgedeki eksikliği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Denizlispor galibiyeti sonrası basın toplantısında stoper sıkıntısını net şekilde dile getiren teknik patron Fatih Terim’in talebiyle yönetim düğmeye bastı. Gündemde öne çıkan iki stoperle ilgili bu hafta operasyon hızlandırılacak.

10 milyon Euro isteniyor

Sarı-Kırmızılılar’ın kadrosuna katmayı istediği ilk isim Mert Çetin. Roma’nın kiralık vermeye bir türlü yanaşmadığı 23 yaşındaki savunmacı için 10 milyon Euro civarında bir bonservis talep edildiği öğrenildi. Ancak Galatasaray’ın oyuncu satmadan bu bedeli karşılaması mümkün değil. Yöneticiler, İtalya’ya temsilci göndererek, Mert’i gerekirse zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere temaslarda bulunacak.

İşleri biraz daha zorlaştı

Gündemdeki diğer oyuncu da Mustafi. İlk yarıda Arsenal’de bir türlü beklediği süreleri alamayan Alman savunmacı, son lig maçında 90 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun 11’e geri dönmesi Galatasaray’ın işini zorlaştırırken, Sarı-Kırmızılılar şimdilik geri adım atmayı düşünmüyor. Galatasaray Yönetimi hem oyuncuyla anlaşmak hem de Arsenal’i kiralama formülüne ikna etmek için İngiltere’ye de çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Dış transfer tamamlanacak

Hedef bu iki isimden birini kadroya katıp dış transferi tamamlamak. Ardından gönderilecek oyuncular konusunda da ayrı bir çalışma yapılacak.

Metin Karabaş

TREZEGUET'TEN SONRA SAMATTA DA GİDİYOR!

Son dakika transfer haberi: 2019-2020 sezonunda iddialı bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Galatasaray, forvet hattında sıkıntı yaşamamak için önemli isimlerle ilgileniyordu. Sarı Kırmızılı ekip, yoğun uğraşlar sonucu Kolombiyalı süperstar Radamel Falcao'nun transferini bitirirken, gündemdeki diğer önemli isim Genk forması giyen Mbwana Samatta'ydı. Hatta teknik patron Fatih Terim'in Tanzanyalı golcüyü daha fazla istediği iddia edilmişti. Galatasaray, yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşırken, Samatta sezona Genk formasıyla girmişti.

Sezon başında ismi Avrupa kulüpleriyle anılan golcü oyuncunun yeni durağı Premier Lig oldu. Belçika ekibi Genk'le 11.7 milyon euro karşılığında anlaşan Aston Villa, 27 yaşındaki futbolcuya 4.5 yıllık imza attırdı.

Bu sezon Genk formasıyla 28 maça çıkan Samatta, rakip filelere 10 gol bırakırken 2 de asist yapmıştı.

Trezeguet Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

Kasımpaşa formasıyla sergilediği futbolla yıldızını parlatan Trezeguet, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Finansal Fair Play'in getirdiği sınırlamalar sebebiyle bu transfer sezon sonuna kaldı denilirken araya giren Aston Villa, Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

10 milyon euro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutan 25 yaşındaki oyuncu, Aston Villa formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol, 2 asist kaydetti.

FANATİK

ARDA TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME!

Galatasaray'da Arda Turan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Denizli maçı sonrasında “Bu sadece teknik bir karar değil. Taraftarın ve camiamızın da talebi olmalı” ifadelerini kullanarak kararı sadece kendisinin vermeyeceğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Twitter’da #HocaNeDerseO hashtag’ı açarak Teknik Direktör Fatih Terim’in kararına saygı göstereceklerini ifade eden binlerce mesaj attı.

SEN İLK GÖZ AĞRIMSIN

Akşam saatlerinde ise Galatasaray taraftar grubu UltrAslan, Arda konusunda şu açıklamayı yaptı: “Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir.” UltrAslan’ın bu açıklamasına Arda Turan’dan yanıt geldi. Arda twitter hesabından, alt yapıda oynarken Hagi’nin attığı gol sonraki sevincini paylaştı ve altına “Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın” yazdı. (Akşam)

NZONZI SÜRPRİZİ!

30 Haziran’da büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle 40 gündür kadro dışı kalan Nzonzi hakkında son karar verildi.

N'ZONZİ GALATASARAY'DA KALABİLİR

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 15 maçta sadece 1 asist yapan ve kendisinden beklenen kaliteyi sahaya yansıtamayan Steven Nzonzi’nin büyük bir ihtimalle takımda kalacağı anlaşılırken, Fatih Terim’in yönetime ‘yerine adam alınmadığı takdirde göndermemiz mümkün değil’ raporu verdiği belirtildi. PSG, Everton, O.Lyon, Torino ve bazı La Liga ekipleriyle görüştüğü iddia edilen Fransız yıldızın özür dileyip arkadaşlarının yanına katılması beklenirken, yönetimin de gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

GALATASARAY'IN ÖNCELİĞİ DEFANS

Birçok orta saha oyuncuyla ilgilenmesine rağmen önceliği stopere veren Galatasaray’ın ilk olarak tecrübeli bir defans almak istediği bilinirken, orta saha çalışmalarının ikinci planda kaldığı öğrenildi. Sol bek, sağ bek, kanat forvet transferleriyle (Onyekuru – Sekidika) bazı problemlerini çözen Fatih Terim’in Marcao’nun partnerini aradığı anlaşılırken, Şükrü Hanedar’ın İtalya’da bazı görüşmelere devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Akşam

STOPERE YENİ ADAY! DRAGOVIC

Anlaşma sağlanan Murillo'nun son anda Celta Vigo'yu tercih etmesiyle büyük şok yaşayan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor... Teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle tecrübeli isimlere yoğunlaşan Sarı-Kırmızılılar bu kez rotasını Almanya'ya çevirdi.

LİGDE 8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alınan bilgilere göre yönetim, Leverkusen formasını giyen Alexandar Dragovic'e kancayı attı. 28 yaşındaki Avusturyalı stoper bu sezon Bundesliga'da 8 maça çıktı.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Tecrübeli yıldızın genellikle yedek kulübesinde oturduğu için sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Galatasaray kısa sürede kiralama teklifini yapacak.

SERT FUTBOLU İLE TANINIYOR

Daha önce Leicester, Dinamo Kiev ve Basel formalarını da giyen Dragovic, Avusturya Milli Takımı'nın değişilmez ismi. Yıldız futbolcu sert oyun karakteri ile tanınıyor.

80 KEZ MİLLİ OLDU

Çok tecrübeli bir isim olan Alexandar Dragovic 80 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Kaynak: Takvim