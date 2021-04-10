Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan, görev yapmadığı Karagümrük maçının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Yedlin'in koltuk değnekleri ile yürürken fotoğrafını paylaşan Arda Turan, kırmızı kart eleştirisi yaptı

Arda Turan paylaşımına 'Kırmızı kart yok, yerçekiminde dolayı olmuş...' notunu yazdı.





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