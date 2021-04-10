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Arda Turan'dan flaş paylaşım! 'Kırmızı kart yok, yerçekimi...'

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan, Karagümrük maçının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Yedlin'in koltuk değnekleri ile yürürken fotoğrafını paylaşan Arda Turan, kırmızı kart eleştirisi yaptı

10 Nisan 2021, Cumartesi 21:36 Son Güncelleme:
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Arda Turan'dan flaş paylaşım! 'Kırmızı kart yok, yerçekimi...'

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Arda Turan, görev yapmadığı Karagümrük maçının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı. Yedlin'in koltuk değnekleri ile yürürken fotoğrafını paylaşan Arda Turan, kırmızı kart eleştirisi yaptı

Arda Turan paylaşımına 'Kırmızı kart yok, yerçekiminde dolayı olmuş...' notunu yazdı.


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