İspanya Ligi'nde bu gece oynanacak Atletico Madrid- Barcelona karşılaşmasını, Atletico'nun davetlisi olarak tribünden takip edecek Arda Turan, S Sport'a konuştu.

Her iki takımda da daha önce oynayan Galatasaray 'ın eski futbolcusu Arda, "Hangi formayla maçı takip edeceksin?" sorusuna, "Takım elbiseyle" cevabını verdi.

Fenerbahçe -Galatasaray derbisi için de Arda, "Türkiye’deki derbilerde fazla gerginlikten taktiksel olarak düşündüklerinizi sahaya yansıtamıyorsunuz. Umarım bugün keyifli ve güzel bir derbi izleriz" diye konuştu.