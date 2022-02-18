Kafe çalışanı genç, kız arkadaşına 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi yapmak için ünlü futbolcudan 2 yıl önce satın aldığı 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını ödünç istedi.

Posta'nın haberine göre Arda Turan, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı, ancak onu kırmayıp aracını verdi.

Genç, 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan’ın arabasıyla aldı ve ona Sevgililer Günü’ne özel çeşitli sürprizler yaptı.

Aslıhan Turan’la evli olan Arda Turan’a geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü’yle ilgili düşünceleri sorulmuş, ünlü futbolcu şöyle konuşmuştu:

“Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş? Sürpriz falan hazırlamadım. Zaten sevdiklerim için her zaman bir şeyler yaparım. O yüzden özel günlerle alakalı şeyleri sevmiyorum.”