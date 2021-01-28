Arda Turan'dan 'Baklava' cevabı
Galatasaray, sezonun 22.haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçı için Gaziantep’e geldi. Galatasaray kafilesini taraftarlar karşılarken üzerinde 'Galatasaray' yazan baklava Arda Turan'a sunuldu. Kaptan Arda Turan ise baklavayı çok beğendiğini ancak kilo alma çekincesi nedeniyle teklifi geri çevireceğini iletti
Galatasaray, yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü maçı için Gaziantep’e geldi. İstanbul ekibi, Gaziantep Havalimanında az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çiçek hediye ederken, Arda Turan’a baklava ikram etti. Arda Turan, Galatasaray yazılı baklavayı çok beğendiğini ifade ederken, 'Ben bunu yersem kilo alırım' diyerek teklifi reddetti.