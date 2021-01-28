Galatasaray, yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü maçı için Gaziantep’e geldi. İstanbul ekibi, Gaziantep Havalimanında az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Sevgi gösterilerinde bulanan taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e çiçek hediye ederken, Arda Turan’a baklava ikram etti. Arda Turan, Galatasaray yazılı baklavayı çok beğendiğini ifade ederken, 'Ben bunu yersem kilo alırım' diyerek teklifi reddetti.