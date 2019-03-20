Arda Turan'dan Anadolu Efes'e destek

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, milli maç arasında basketbolda ülkemizi EuroLeague'de temsil eden ekiplerden Anadolu Efes'in CSKA Moskova ile oynadığı karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.

20 Mart 2019, Çarşamba 02:05 Son Güncelleme:
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Arda Turan'dan Anadolu Efes'e destek

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 27. maç döneminde güçlü rakibi CSKA Moskova'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti.

Medipol Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan da temsilcimizin mücadelesini salonda takip etti.

Anadolu Efes'in son topta CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Turan'ın da büyük heyecan yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.

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