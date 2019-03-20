Arda Turan'dan Anadolu Efes'e destek
Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, milli maç arasında basketbolda ülkemizi EuroLeague'de temsil eden ekiplerden Anadolu Efes'in CSKA Moskova ile oynadığı karşılaşmayı Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 27. maç döneminde güçlü rakibi CSKA Moskova'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk etti.
Medipol Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan da temsilcimizin mücadelesini salonda takip etti.
Anadolu Efes'in son topta CSKA Moskova'ya 80-78 mağlup olduğu karşılaşmada Arda Turan'ın da büyük heyecan yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.