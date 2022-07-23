Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan ve futbolu bırakabileceği de konuşulan Arda Turan'dan flaş paylaşım... Sezonun sona ermesiyle katıldığı bir tv programında, "Futbolu bırakıp, bırakmama konusunda henüz karar vermedim. Hedefleri ve projesi olan bir takım olursa devam etmek, orada oynamak isterim" demişti.

35 yaşındaki futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından Belçika'nın Westerlo kasabasından bir fotoğraf paylaştı ve alkış ile nazar boncuğu emojilerini kullandı.

Belçika ekibi Westerlo'nun 2. Başkanı Hasan Çetinkaya'nın, Türk futbolculara takımında yer vermek istediği bilinirken, kulübün kadrosunda da birçok tanıdık isim bulunuyor. Westerlo'da Türk olarak; Sinan Bolat, Ravil Tagir, Oğuz Kaan Güçtekin ve Halil Akbunar oynarken, eski Fenerbahçeli Roman Neustädter ve eski Konyasporlu Erdon Daci de Belçika temsilcisinde forma giyiyor.

Kariyerinde Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formalarını terleten Arda Turan son açıklamasında, "Fiziksel olarak çok iyi durumdayım" demişti.

İşte Arda Turan'ın, Westerlo paylaşımı:



