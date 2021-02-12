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Arda Turan'da son dakika! İtiraz kabul edilmedi

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan'ın 2 maçlık cezası için yapılan itiraz reddedildi.

12 Şubat 2021, Cuma 16:57 Son Güncelleme:
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Arda Turan'da son dakika! İtiraz kabul edilmedi

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan'ın 2 maçlık cezası için yapılan itiraz reddedildi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan lig maçının ardından soyunma odasında çıkan görüntüler nedeniyle tecrübeli futbolcu PFDK'ya sevk edilmiş ve 2 maçla cezalandırılmıştı. 


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İşte TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK’nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 – K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.’nin futbolcusu Arda Turan’nın, hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.


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