Arda Turan transferi Galatasaray’ın gündeminden düşmüyor. Bir süredir teknik heyetle yönetim arasında görüş ayrılıklarına yol açan tecrübeli futbolcu hakkında karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra adı sürekli eski kulübüyle anılan Arda için, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den olumlu mesajlar gelmişti. Ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz, “Gündemimizde yok” ifadesini kullanınca, tecrübeli hoca, “Ben olsam öyle demezdim” sözüyle bir kriz başlatmıştı. Cengiz ise ısrarla gelen sorular üzerine, “Arda’nın A’sı bile gündeme gelmedi” diyerek, Florya’dan kendilerine böyle bir talep olmadığını açıklamıştı.

Terim’den ‘birlik’ şartı

Ancak Denizlispor galibiyeti sonrası gündemde yine Arda Turan transferi vardı. Terim, “İkinci bir şans vermemiz lazım” diyerek çok açık bir mesaj verdi. Bu transferde taraftarın, yönetimin, taraftarın ve camianın bir olması gerektiği şartını koşan Terim’in sözlerine, taraftar gruplarından da destek geldi.

Yönetim istemiyor, ama...

Sarı-Kırmızılı taraftar grupları, “Hocamız istiyorsa biz de isteriz” diyerek işi bir sonraki boyuta taşıdı. Artık yönetim, baskıyı ciddi şekilde hissediyor. Her ne kadar Cengiz ve ekibi bu transfere soğuk baksa da kulüpte Arda Turan için geri sayımın başladığı belirtiliyor.

8.5 yıl önce yuvadan ayrıldı

Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, 2011 yazında, tam da Fatih Terim’in üçüncü dönemi başlarken, 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid’e transfer oldu. Arda, Galatasaray’dan ayrıldığında 24 yaşındaydı. Aradan geçen süreçte Barcelona ve Başakşehir formalarını giydi. 32 yaşındaki futbolcu, EURO 2016’da restleştiği Fatih Terim’in elini, bu sezonun ilk yarısındaki Başakşehir maçında öperek buzları eritmişti.

Metin Karabaş