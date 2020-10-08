Arda Turan'a özel program
Arda Turan kariyerinin son dönemde fazla forma şansı bulamamış ve sezon başında yuvası Galatasaray'a dönmüştü. Maç kondisyonu konusunda sorunlar yaşayan yıldız futbolcunun milli arayı en iyi şekilde değerlendireceği kaydedildi.
Kariyerinin son döneminde hem Barcelona hem de Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan Arda Turan sezon başında yuvası Galatasaray'a dönmüştü. Sarı-Kırmızılılar'a faydalı olmak adına sıkı çalışmalar yapan tecrübeli oyuncu yine de maç kondisyonu konusunda sorunlar yaşıyordu. Yıldız futbolcunun milli arayı en iyi şekilde değerlendireceği ve ara sonrasında artık 90 dakika sahada kalabilecek duruma geleceği kaydedildi.