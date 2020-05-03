Arda Turan: Yuvama dönmek istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in isteğine rağmen, kulüp başkanı Mustafa Cengiz’in şerh koymasıyla transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, bir kez daha Cim Bom’a mesaj yolladı. Bir özel televizyonun sahur programına canlı bağlanan 33 yaşındaki futbolcu, hocaların transferiyle ilgili soruları üzerine, “Önce sağlığımıza kavuşalım hayırlısıyla, Allah izin verirse temmuzun başında ikinci evladımızı da kucağımıza alacağız, ondan sonra ailemle oturup bir karar vermek istiyorum. Tabii ki her zaman söylediğim gibi Galatasaray beni yetiştiren kulüp, benim yuvam, camiam. Her zaman ilk tercihim orada oynamak, orada bitirmek, ama hayırlısı diyelim hayırlısı olsun” cevabını verdi.

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Galatasaray olmayınca...

Barcelona’dan kiralık olarak gittiği Başakşehir’le olan sözleşmesini devre arasında fesheden Arda Turan, Galatasaray’a dönemeyince boşta kalmıştı. Bu sezon sonunda bonservisini eline alacak olan tecrübeli futbolcu, son kararını Sarı-Kırmızılı kulübün tavrına göre belirleyecek.

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