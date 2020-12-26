Arda Turan Trabzonspor maçlarını seviyor
Galatasaray deplasmanda oynadığı Trabzonspor mücadelesinde ilk golü atan Arda Turan, böylece bordo-mavili takıma karşı 6.kez gol kaydetmiş oldu. Böylece Arda Turan'ın Süper Lig'de en çok gol attığı iki takımdan biri de Trabzonspor oldu
Galatasaray deplasmanda oynadığı Trabzonspor mücadelesinde ilk golü atan Arda Turan, böylece bordo-mavili takıma karşı 6.kez gol kaydetmiş oldu. Arda Turan'ın Süper Lig'de en çok gol attığı iki takımdan biri de Trabzonspor oldu. Arda Turan, Sivasspor'a da 6 gol attı
Arda Turan bu sezon dışında Trabzonspor'a Galatasaray forması altında 2006-07 sezonunda 1 gol, 2007-08 sezonunda 1 gol, 2008-09 sezonunda 1 gol, 2009-10 sezonunda ise 2 gol atmıştı. Arda Turan'ın Türkiye Kupası maçlarında da Trabzonspor'a bir golü bulunuyor