Arda Turan Trabzonspor maçlarını seviyor

Galatasaray deplasmanda oynadığı Trabzonspor mücadelesinde ilk golü atan Arda Turan, böylece bordo-mavili takıma karşı 6.kez gol kaydetmiş oldu. Arda Turan'ın Süper Lig'de en çok gol attığı iki takımdan biri de Trabzonspor oldu. Arda Turan, Sivasspor'a da 6 gol attı

Arda Turan bu sezon dışında Trabzonspor'a Galatasaray forması altında 2006-07 sezonunda 1 gol, 2007-08 sezonunda 1 gol, 2008-09 sezonunda 1 gol, 2009-10 sezonunda ise 2 gol atmıştı. Arda Turan'ın Türkiye Kupası maçlarında da Trabzonspor'a bir golü bulunuyor



