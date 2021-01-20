Arda Turan paylaştı, İrfan Can Kahveci beğendi

İrfan Can Kahveci son olarak Arda Turan'ın, Galatasaray'ın 6-1'lik Denizlispor maçının ardından yaptığı paylaşımı beğendi. Arda Turan'ın paylaşımında Fatih Terim ve ekibinin olması da dikkat çekti. İrfan Can geçtiğimiz günlerde de Fatih Terim'i Instagram hesabından takip etmişti.

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında da Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, İrfan Can'ın gol sevincini taklit ederek adeta onu Sarı kırmızılı takıma davet etmişlerdi.